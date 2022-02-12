Для чего требуется регулярная замена топливных фильтров в ГБО

В состав газобаллонного оборудования современного ГБО 4, чаще всего устанавливаемого на автомобиль при его переоборудовании на газ, входит сразу два фильтра очистки топлива – жидкой и паровой фазы. Это требуется для очистки газовой смеси от посторонних примесей, масла и воды для поддержания нормальной работы двигателя и предупреждения преждевременного выхода из строя прочих рабочих элементов системы. Двойная очистка топлива обеспечивает быстрое сгорание газа без образования сажи и нагара и снижает количество вредных выбросов в атмосферу. Фильтры жидкой и паровой фазы, которые в ассортименте представлены по ссылке: https://farre.com.ua/filtry-gbo/, рекомендуется менять после каждых 20 тыс. км пробега в рамках проведения очередного ТО газобаллонного оборудования. Игнорирование этого правила может привести к тому, что засоренные фильтрующие элементы не смогут в полном объеме пропускать газ к двигателю, из-за чего он начнет глохнуть и работать рывками, увеличится расход топлива и упадет давление в топливной системе.

Замена фильтра жидкой фазы

Фильтр жидкой фазы еще называют фильтром грубой очистки. Он задерживает крупные, загрязняющие газ примеси. Его устанавливают перед редуктором-испарителем или непосредственно в нем. Как можно понять из названия, это фильтр очищает газ, находящийся в сжиженном состоянии. Он состоит из металлического или пластикового корпуса и фильтрующего картриджа из бумаги, имеет уплотнители в виде резиновых колец. На засоренный фильтр жидкой фазы указывает:

— потеря мощности двигателя;

— увеличенный расход газа;

— медленная работа форсунок;

— самостоятельное переключение работы двигателя на бензин.

Несвоевременная замена засоренного фильтра грубой очистки может привести к затруднению подачи топлива на форсунки и, соответственно, в цилиндры двигателя, а также к попаданию крупного мусора в редуктор и остальные элементы топливной системы, что чревато их выходом из строя.

Замена фильтра паровой фазы

Фильтр тонкой очистки предназначен для финальной очистки газового топлива, находящегося в парообразном состоянии, от мелкодисперсных фракций. Его устанавливают непосредственно перед форсунками. Он также нуждается в регулярной замене после каждых 20 тыс. км пробега. Этот срок можно значительно увеличить, если установить вместо обычного «бочонка» с бумажным фильтрующим элементом, фильтр-отстойник. Нерегулярная замена фильтра паровой фазы чревата выходом из строя силового агрегата автомобиля.