А вы замечали, что понедельник — не самый тяжелый день недели. Особенно если выходные прошли удачно. Как следует отдохнув, выходишь на работу полон энтузиазма. Но его уровень значительно падает уже к среде. Тогда ни убираться не хочется, ни выготавливать какие-то шедевры. Обычно по средам я выпекаю свои любимые коржики с изюмом. Самый легкий вид десерта.

Такие коржики готовятся очень быстро. Пока на плите греется суп, я замешиваю тесто и отправляю его в холодильник. После обеда — раскатываю и ставлю заготовки в духовку. Как раз к вечернему чаю подоспевает нежное рассыпчатое лакомство с изюмом. Дети его просто обожают. Одной партии как раз хватает на просмотр мультика.

Как приготовить коржики с изюмом

Я уже не раз делилась с вами, что просто обожаю работать с песочным тестом. Нужно еще очень постараться, чтобы его испортить. Из данного количества ингредиентов у меня выходит около 20 коржиков. Конечно, количество зависит от толщины лепешки, в которую вы раскатаете тесто, и от диаметра формочек для вырезания печенья.

Ингредиенты

Пшеничная мука330 г Сахар80 г Яйцо1 шт. Сметана100 г Разрыхлитель1 ч. л. Соль щеп. Сливочное масло100 г Ванильный сахар8 г Изюм100 г

Приготовление

В глубокую миску пересыпьте муку, добавьте к ней разрыхлитель, сахар, ванильный сахар. Туда же отправьте щепотку соли. Перемешайте сухие ингредиенты венчиком. Добавьте в муку холодное сливочное масло, порезанное кусочками. Перетрите ингредиенты руками в крошку. Затем сформируйте углубление, в него добавьте яйцо и сметану. Перемешайте ингредиенты ложкой. Добавьте в тесто изюм. Пересыпьте рабочую поверхность мукой и замесите на ней мягкое тесто. Скатайте его в шарик и замотайте в пленку. Отправьте тесто в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто раскатайте в лепешку толщиной примерно 1 см. Фигурной формочкой вырежьте заготовки на коржики. Выложите их на противень, выстеленный пергаментом. Готовьте выпечку в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Готовым коржикам дайте остыть, а затем посыпьте их сахарной пудрой. Подавайте сладость к чаю или другим горячим напиткам. Коржики можно брать с собой на работу или давать детям в школу в качестве перекуса. На следующий день они становятся только вкуснее, как и всё песочное печенье. Если понравился рецепт, обязательно его сохраните!