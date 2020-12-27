Доставка авто из США и Канады в Беларусь

Как самому пригнать авто из США

Всё больше людей, пригоняют себе автомобили из США в Беларусь, это обусловлено выгодой в цене и качеством сборки моделей. Но как пригнать авто с Америки самостоятельно? Давайте рассмотрим все тонкости данной процедуры. Во-первых, необходимо найти онлайн-аукцион авто из США, на котором будет продаваться интересующая Вас модель. Сразу же отметим, что необходимо подбирать транспорт, подходящий где продаются машины из Америки, должен находится в портовом городе, из которого есть возможность отправки будущего авто из Америки в порт Одессы, т.к. покупателю необходимо организовать доставку транспорта в Беларусь, и пройти таможенный контроль. Более детально на сайте columbauto.by/services/dostavka-avto/.

Как пригнать авто из США в Беларусь

Сложности, связанные с самостоятельным пригоном машины из США в Беларусь, поджидают покупателя на каждом из этапов. Не правильный выбор дилера, может столкнуть клиента с сложностями, относящимся к честности продавца. Не все аукционы предоставляют правдивую информацию о участии автомобиля в ДТП, или сроке эксплуатации. Подбор аукциона, отдаленного от портовых городов, может потянуть дополнительные затраты, на транспортировку машины с Америки, из штата в штат. Оформление документов необходимых для курьера, доставляющего автомобили из США в Беларусь, не редко затягивается на длительный срок. Даже после пригона транспорта в порт Одессы, бюрократические процессы не заканчиваются, и сложности с растаможкой и сертификацией, могут доставить больше проблем, чем все предыдущие этапы. Как итог, самостоятельный пригон авто с США, может оказаться более затратным, чем покупка машины через фирму-брокера, предоставляющую услугу «автомобили из США под ключ». А время, затраченное на все процедуры, может занять до полугода, тогда как, например КОЛУМБАВТО, гарантирует, что вы получите собственную растаможенную машину в своём городе, через 52 дня после заказа.

Сколько стоит пригнать авто из США

Цена на транспорт в Беларуси, значительно выше, чем в Америке, но приобретая автомобиль из США, покупатель должен понимать, что ему необходимо уплатить комиссионные аукциону, счет за доставку машины, а так же все таможенные сборы и пошлины. Величина стоимости каждого из сегментов, может колебаться в зависимости от различных причин. Но, что бы получить собственное авто из США в Минске, Вам придется заплатить на 20-30% меньше, чем Вы затратили бы на покупку аналогичной модели в Беларуси. Как пример, рассмотрим приобретение автомобиля по типу Хонды Аккорд 2014 года выпуска.

Цена на аукционе: ~4000$; Комиссия аукциону: ~400$ Доставка в Беларусь: ~1500$ Растаможка автомобиля, услуги сертификации, оплата брокеру ~4000$.

Итоговая цена авто находится в районе 10 000 долларов, при том, что на вторичном рынке Беларуси, аналогичная модель стоит не меньше 15 тысяч.

Как я пригнал авто из США

Оценив все сложности с самостоятельным пригоном автомобиля из США, я принял решение обратится к профессионалам, автоматизирующим процесс получения автомобиля из Соединенных Штатов. Изучив рынок, я пришел к выводу, что наиболее ответственно к своим обязанностям относятся ребята из КОЛУМБАВТО. Фирма, предлагающая «авто из США под ключ», помогли мне с выбором модели, проверили историю понравившегося мне автомобиля, и взяли все организационные моменты на себя. Помощь с выбором модели оказалась весьма кстати, ведь незнание моментов связанных с сертификацией, могли доставить мне немало неприятностей. Всего через полтора месяца, после оформления заказа, я получил собственный, уже растаможенный Фольксваген, у себя в населенном пункте.