С золотистой корочкой. Как приготовить картофельный гратен

Кроме картофеля вам понадобятся три вида сыра, сливки и бекон 90% людей не знают, что такое гратен. Сейчас расскажу. Гратенирование — это способ кулинарной обработки, целью которого является улучшение вкусовых качеств блюда и его внешнего вида. Иногда применяется для определенной герметизации. Это могут быть абсолютно разнообразные блюда, запеченные до золотистой корочки.

Предлагаю вашему вниманию картофельный гратен.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Соль/перец — по вкусу

Сливки 33% — 300 г

Сыр пармезан — 50 г

Сыр моцарелла — 50 г

Сыр чеддер — 50 г

Бекон — 70 г

Лук — 1 шт.

Приготовление:

1. Картофель нарезать круглыми слайсами

2. Бекон обжарить с луком.

3. В миску добавить натертый сыр, сразу трех видов, влить сливки, добавить соль и перец.

4. Высыпать в миску обжаренный бекон с луком, добавить картофель и хорошо перемешать.

5. Выложить все в форму, смазанную сливочным маслом, полить остатками сливочного соуса и запекать под фольгой при 180° в течение 1,5 часа.

6. Снять фольгу и запекать еще 10 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита! Экспериментируйте, прислушивайтесь к внутреннему шефу, создавайте собственные рецепты.