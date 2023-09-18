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С золотистой корочкой. Как приготовить картофельный гратен

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С золотистой корочкой. Как приготовить картофельный гратен

Кроме картофеля вам понадобятся три вида сыра, сливки и бекон

90% людей не знают, что такое гратен. Сейчас расскажу.

Гратенирование — это способ кулинарной обработки, целью которого является улучшение вкусовых качеств блюда и его внешнего вида. Иногда применяется для определенной герметизации. Это могут быть абсолютно разнообразные блюда, запеченные до золотистой корочки.

Предлагаю вашему вниманию картофельный гратен.

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг
  • Соль/перец — по вкусу
  • Сливки 33% — 300 г
  • Сыр пармезан — 50 г
  • Сыр моцарелла — 50 г
  • Сыр чеддер — 50 г
  • Бекон — 70 г
  • Лук — 1 шт.

Приготовление:

1. Картофель нарезать круглыми слайсами

2. Бекон обжарить с луком.

3. В миску добавить натертый сыр, сразу трех видов, влить сливки, добавить соль и перец.

4. Высыпать в миску обжаренный бекон с луком, добавить картофель и хорошо перемешать.

5. Выложить все в форму, смазанную сливочным маслом, полить остатками сливочного соуса и запекать под фольгой при 180° в течение 1,5 часа.

6. Снять фольгу и запекать еще 10 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита! Экспериментируйте, прислушивайтесь к внутреннему шефу, создавайте собственные рецепты.

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