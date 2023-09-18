С золотистой корочкой. Как приготовить картофельный гратен

Предлагаю вашему вниманию картофельный гратен.
Ингредиенты:
- Картофель — 1 кг
- Соль/перец — по вкусу
- Сливки 33% — 300 г
- Сыр пармезан — 50 г
- Сыр моцарелла — 50 г
- Сыр чеддер — 50 г
- Бекон — 70 г
- Лук — 1 шт.
Приготовление:
1. Картофель нарезать круглыми слайсами
2. Бекон обжарить с луком.
3. В миску добавить натертый сыр, сразу трех видов, влить сливки, добавить соль и перец.
4. Высыпать в миску обжаренный бекон с луком, добавить картофель и хорошо перемешать.
5. Выложить все в форму, смазанную сливочным маслом, полить остатками сливочного соуса и запекать под фольгой при 180° в течение 1,5 часа.
6. Снять фольгу и запекать еще 10 минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита! Экспериментируйте, прислушивайтесь к внутреннему шефу, создавайте собственные рецепты.