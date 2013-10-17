«Доставляя счастье»: как управлять бизнесом и эмоциями покупателей

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«Доставляя счастье» — история успеха американского интернет-предпринимателя, написанная простым языком. Тони Шей – выпускник Гарвардского университета, создатель Zappos.com и настоящий авантюрист. В сентябре 2009 года он начал работу над книгой. Процесс увлек его полностью, несколько месяцев работы с перерывом на сон по 4 часа в сутки. Но результат оправдал все затраченные усилия. После первого тиража книга заняла первое место в престижном списке бестселлеров по версии New York Times.

Книга «Доставляя счастье» состоит из 3-х частей:

прибыль;

прибыль и увлечение;

прибыль увлечение и цель.

В первой части Тони Шей рассказывает о первых шагах в бизнесе. Его путь предпринимателя начался в 9 лет. Тогда он занимался фермой по разведению дождевых червей. Первое дело приносило юному бизнесмену прибыль и вдохновляло на новые подвиги.

В этой же главе автор книги «Доставляя счастье» Тони Шей раскрывает свои секреты управления кафе в условиях жестких правил студенческого кампуса. Затем следует первых значительный успех – интернет-проект LinkExchange, который был выкуплен Microsoft.

Вторая часть посвящена главному достижению Тони – созданию интернет-магазина Zappos. Оригинальная философия компании позволила за 10 лет поднять продажи до 1 млрд долларов.

В завершительной части Шей делится собственными мыслями по ведению бизнеса. Анализирует действия, которые помогли достичь ему высот. Автор фокусируется на состоянии счастья. Положительные эмоции – высшая ценность для покупателей и сотрудников. Шей уверен, что деятельность человека сводится к поиску счастья. Любой бизнес-проект должен помогать в достижении этой цели.

Книга написана для предпринимателей, менеджеров и владельцев интернет-магазинов. «Доставляя счастье» — автобиография, поданная как поток сознания. Автор честен со своими читателями, не скрывает душевных переживаний и проявления эмоций. Трансформация из новичка в бизнесмена с мировым именем рассказана с легкостью и юмором.

Увлекательная история американского интернет-предпринимателя вдохновляет на развитие бизнеса и личностный рост. Управленческие процессы описаны простым языком. Создается ощущение, что хороший друг делится своим опытом и не стесняется рассказать о своих провалах.

Эта книга будет полезна тем, кто хочет построить узнаваемый бренд и укрепить корпоративную культуру. «Доставляя счастье» привлечет внимание, не только начинающих предпринимателей, но и бизнесменов с опытом. Полученная информация даст возможность взглянуть на работу под новым углом и увидеть ошибки, которые раньше были скрыты.

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