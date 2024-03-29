«Шелковый» суп с нежным вкусом: рецепт оригинального блюда на обед

Это очень простой рецепт овощного супа-пюре. Когда приходит сезон, можно использовать свежие овощи.

Это суп получается такой нежный, что получил название «Шелковый». Он варится на воде, но если сварить его на мясном бульоне, получится еще вкуснее. Готовить можно из замороженных овощей, а в сезон — из свежих. Рецпетом поделились на сайте Skarbnychka Retseptiv.

Шелковый суп

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт;

один лук;

одна морковь;

перец сладкий — 4 шт;

чеснок — 1 зубчик;

соль и различные специи;

сливки — 50 мл;

масло подсолнечное — 2 ст. л;

вода или бульон — 1,5 л.

Овощи промываем и режем произвольными кусочками. Размер кусочков неважен, все равно мы потом их измельчим блендером.

В воду кладем кабачки и варим 10 минут вместе с лавровым листом. Лук с морковью пассеруем на растительном масле. Добавляем сладкий перец, перемешиваем и тушим под крышкой.

Посыпаем специями и тушим еще несколько минут. Специи выбирайте себе по вкусу.

Выкладываем овощи к кабачкам, солим суп и доводим до кипения, выключаем плиту. Перебиваем массу погружным блендером в пюре, добавляем нарезанную зелень и подаем на стол.

По своему вкусу вливайте сливки или просто вместе с супом подайте сметану.

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