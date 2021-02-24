Дуров Павел Валерьевич

Павел Дуров Валерьевич (10.10.1984) – предприниматель, программист, экс-фаундер самой популярной социальной сети в России и СНГ. Основатель одного из трех самых популярных мессенджера для обмена сообщениями и медиафайлами. В 2020 году вошел в список тридцати самых богатых бизнесменов России по версии авторитетного американского финансово-экономического журнала.

Ранние годы

Павел родился в Петербурге, в семье преподавателей. Был младшим ребенком в семье. От первого брака матери есть сводный брат – Михаил и старший родной брат – Николай 1980 года рождения. Из-за контракта отца в Италии, семья жила в Турине, где Павел пошел в школу и проучился какое-то время. По возвращении в России, мальчик учился в классе с углубленным изучением языка.

Старший брат Дурова – Николай с 1995 года начинает занимать призовые места на международных олимпиадах по информатике, а годом позже выигрывать международные олимпиады по математике в составе сборной России. В это же время, Павел начинает проявлять интерес и увлекаться программированием. В 2000 и 2001 годах Николай стал победителем международной студенческой олимпиады по программированию.

Образование

После окончания гимназии с золотой медалью, Павел Дуров поступил на филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2006 году закончил его с отличием. За время учебы Дуров участвовал в олимпиадах и стал обладателем государственный стипендий: Правительства и Президента РФ. Трижды становился обладателем стипендии имени Владимира Потанина.

Павел Дуров в студенчестве вел несколько некоммерческих проектов, ориентированных на студентов его вуза. Знакомство с социальной сетью Facebook повлияло на концепцию проектов Дурова. Основываясь на зарубежном опыте и опыте уже работающих сайтов, по словам Павла, ему стало понятно, как не надо делать социальную сеть. Осенью 2006 года была запущена в бета-версия будущей популярной социальной сети.

Источник: https://vsepersony.ru/durov-pavel-valerevich