Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус "Бальзамик". Вместо обычного белого сахара можно взять тростниковый, либо заменить на мёд или натуральный сироп (агавы, топинамбура или кленовый). Каждый вариант придаст свой вкусовой акцент соусу. Если соус получился слишком густым, его можно разбавить бальзамическим уксусом и снова проварить пару минут. Подавать соус можно к запеченному мясу, сырной или фруктовой тарелке, салату с рукколой и томатами.

Основной ингредиент: Уксус Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Бальзамический уксус 120 Миллилитров

Сахар 80 Грамм

Гвоздика 2 Штуки (бутоны)

Количество порций 5

Калорийность

213 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

50 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус "Бальзамик"»

Подготовьте все ингредиенты.

Сахар насыпьте в сотейник с толстым дном, добавьте гвоздику.

Влейте бальзамический уксус.

Доведите смесь до кипения и на медленном варите до легкого загустения. На этой уйдет примерно 8-10 минут.

Чтобы проверить готовность соуса, капните немного на тарелку и остудите. Соус не должен растекаться.

Удалите гвоздику, перелейте соус в баночку и остудите. Уберите в холодильник на хранение.

Соус "Бальзамик" готов!