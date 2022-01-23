Душевная боль на уровне физиологии

Сейчас мы можем быть более независимы, однако потеря работы, партнёра, родителя и прочие социальные утраты нами воспринимаются болезненно. Даже если это не угрожает нашему физическому существованию, а если при этом падает уровень жизни — тем более. Исследования показывают, что когда мы сталкиваемся с эмоциональной потерей или отказом, наш мозг ведёт себя так же, как если бы ощутил физическую боль.

Специалисты собрали более 500 нейрофизиологических исследований, которые говорят о том, что в среднем те же области мозга активизируются при душевной и физической боли на 88%. Это очень большой показатель. Однако, вы можете возразить, что чувствуете разницу между размолвкой и ударом коленом. Несомненно, ощущения разные. Более того, при эмоциональных переживаниях у нас ощущения сосредоточены в груди и в области живота. Учёные связывают это с активацией блуждающего нерва.

Ещё одним объяснением может считаться «синдром разбитого сердца». Оно временно ослабевает, в результате его основная насосная камера — левый желудочек — раздувается и перекачивает неправильно кровь. Это явление известно под названием «синдром такоцубо». Впервые его описал японский учёный Хикару Сато в 1990 году. Точные механизмы возникновения его не известен, но, к примеру в Британии, где более тщательная диагностика, каждый год такая проблема выявляется у 2 500 пациентов. Нужно понимать, что далеко не все обращаются к врачу.

Эмоциональные переживания могут привести к потере способности рассуждать на 30% и снижению IQ на 25%.

Можно ли на это состояние как-то повлиять? Нужно понимать, что очень многое зависит от индивидуальной реакции человека на проблемы.

Эта реакция обуславливается очень большим количеством факторов:

генетикой;

воспитанием;

семейной «традицией» реагировать на проблемы;

гормональным фоном;

социальным, семейным, финансовым положением;

особенностями характера;

наличием заболеваний.

Но испытывать эмоции при расставании, утрате близкого, предательстве и других ситуациях — нормально. Люди с различными нарушениями как раз могут не испытывать эмоций, характерных для большинства людей.