Нереально вкусный. Нежный пирог к чаю из самых простых продуктов: простой рецепт

Ягоды всегда являлись важным продуктом в рационе человека. При похудении многие диетологи советуют заменять сахар на ягоды, так как в них его содержание небольшое. Одной из самых полезных ягод считается черная смородина. Она способна не только укрепить иммунитет, но и уничтожить болезнетворные бактерии, снять жар и воспаления.
Содержание пектинов в смородине играет важную роль при избавлении от тяжелых металлов и токсинов.
Но, есть черную смородину круглый год не получится. Лучше использовать эту ягоду в сытных вариантах выпечки. Например, в пирогах. Приготовим легкий ягодный пирог с черной смородиной.
Ингредиенты теста для пирога:
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- соль — щепотка;
- сахар — 100 г;
- ванилин — щепотка;
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 100 г.
Ингредиенты для начинки:
- сметана — 100 г;
- сгущенное молоко — 100 г;
- крахмал кукурузный — 1,5 ст.л.;
- красная и черная смородина — 300 г.
Приготовление пирога с черной смородиной:
В миску со сливочным маслом разбиваем яйцо, высыпаем соль, сахар и ванилин, перемешиваем до однородности. Масло должно быть мягким.
Просеиваем в сливочную массу муку и разрыхлитель, быстро замешиваем эластичное и не липкое тесто.
Выкладываем тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом.
Распределяем по стенкам и дну формы тонкий слой теста. Для начинки смешиваем смородину с крахмалом, выкладываем на дно формы.
Выпекаем пирог при 180 градусах 25 минут. В это время смешиваем сгущенное молоко со сметаной.
Начинку из ягод после выпекания заливаем смесью сметаны и сгущенки.
Оставляем пирог на 3 часа для остывания и загустения.
Получается отменный ароматный ягодный пирог со смородиной.