Нереально вкусный. Нежный пирог к чаю из самых простых продуктов: простой рецепт

Ягоды всегда являлись важным продуктом в рационе человека. При похудении многие диетологи советуют заменять сахар на ягоды, так как в них его содержание небольшое. Одной из самых полезных ягод считается черная смородина. Она способна не только укрепить иммунитет, но и уничтожить болезнетворные бактерии, снять жар и воспаления.

Содержание пектинов в смородине играет важную роль при избавлении от тяжелых металлов и токсинов.

Но, есть черную смородину круглый год не получится. Лучше использовать эту ягоду в сытных вариантах выпечки. Например, в пирогах. Приготовим легкий ягодный пирог с черной смородиной.

Ингредиенты теста для пирога:

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

ванилин — щепотка;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 100 г.

Ингредиенты для начинки:

сметана — 100 г;

сгущенное молоко — 100 г;

крахмал кукурузный — 1,5 ст.л.;

красная и черная смородина — 300 г.

Приготовление пирога с черной смородиной:

В миску со сливочным маслом разбиваем яйцо, высыпаем соль, сахар и ванилин, перемешиваем до однородности. Масло должно быть мягким.

Просеиваем в сливочную массу муку и разрыхлитель, быстро замешиваем эластичное и не липкое тесто.

Выкладываем тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом.

Распределяем по стенкам и дну формы тонкий слой теста. Для начинки смешиваем смородину с крахмалом, выкладываем на дно формы.

Выпекаем пирог при 180 градусах 25 минут. В это время смешиваем сгущенное молоко со сметаной.

Начинку из ягод после выпекания заливаем смесью сметаны и сгущенки.

Оставляем пирог на 3 часа для остывания и загустения.

Получается отменный ароматный ягодный пирог со смородиной.