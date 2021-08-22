Дымовые трубы — покупка и монтаж

Дымовые трубы представляют собой сложные технологичные конструкции, которые предназначаются для промышленности, а не для частного дома. Не стоит путать! Если вам необходимо комплексная разработка и проектирование дымовых труб, то стоит обратиться в компанию ООО “Штольф”. Купить дымоходы и дымовые трубы из нержавейки можно на сайте интернет магазина Штольф. Алгоритм проведения комплексного проектирования состоит из четырех этапов:

Консультация с заказчиком и обсуждение предпроектной работы. Проектирование дымовых труб и проведение экспертизы. Продумывание проектных решений при экспертных работах. Изготовление и утверждение с органами Ростехнадзора оценки качества производимой дымовой трубы.

Помимо самой проектировки и производства дымовых труб компания ООО “Штольф” предлагает своим заказчикам качественный монтаж готовой продукции на любого размера и типа площадок клиента. Перед началом работ по монтажу, команда обсуждает и согласовывает проектную документацию, согласно действующим техническим условиям ТУ, строительным нормам, правил безопасности. Формируют список необходимого оборудование и техники для быстрого и качественного монтажа дымовых труб. И при согласовании всех финансовых и инженерно-технических моментом приступают к самому этапу монтажа и установки дымовых труб.

Перед тем, как установить дымовую трубу сотрудники заблаговременно выезжают по заданному месторасположению территории заказчика и осматривают территорию, проводят технический и геодезический надзор. Если после всех проверок площадка подходит под строительные нормы, то они приступают к ранней подготовки площадки, обеспечивая устройством фундамента, формируя подъездные пути и размещения спецтехники.

Общий срок выполнения монтажных работ зависит от сложности конструкции и обычно составляет от 3 до 10 рабочих дней.