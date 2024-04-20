Не всегда знают даже опытные хозяйки: зачем прокалывать яйца перед варкой
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Один секрет – и яйца будут идеальными / Фото Pixabay
Оказывается, одно маленькое отверстие может изменить все. Во время приготовления через него в яйцо проникнет жидкость. Благодаря этому скорлупа почти не приклеится к белку и легко «слезает» с него в процессе чистки.
Важно! Этот метод сработает только в том случае, если сделать прокол на «тупом» конце яйца.
Поверхность яиц будет красивой и гладкой, как на картинке – как раз то, чего мы добиваемся.
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