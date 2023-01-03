Эффективная рекламная кампания для вашего товара или услуги

Более миллиона людей ежедневно пользуются интернетом в поисках нужной для себя информации. Среди множества представленных компаний и похожего ассортимента продукции покупатели выбирают как правило тек кто находится первыми в поисковых системах. Занять первые места в поисковых системах и получать новых и стабильные заказы стремятся каждая компания занимающаяся своим продвижением в интернете. Поисковое продвижение сайтов в других городах России способствует более высоким продажам, а также притоку новых клиентов.

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Особенности настройки контекстной рекламы в Яндекс Директе

Выбор ключевых слов

Прежде чем приступить к настраиванию контекстной рекламы в Яндекс Директе, нужно заняться подбором ключевых слов. Поставьте себя на место возможного заказчика. Какие запросы вы начнете прописывать в строке поиска?

Для данных целей можно использовать Вордстат.Яндекс. Здесь нужно указать, для какого региона подбираются запросы. В итоге вы сможете выбрать требуемое количество ключевых слов.

Стоит заметить, что внимание надо обращать не на частоту запросов, а на их полезность. Подумайте, какие именно ключевые слова окажутся ближе к вашей цели?

Занимаясь выбором ключевых слов, учитывайте следующие рекомендации:

Создавать объявление нужно под все запросы (на один запрос – одно объявление). В тексте нужно применять ключевой запрос, в соответствии с которым и создается конкретное объявление.

Как показывает практика, с объявлениями нужно проводить много инструментов. Это позволит определиться с эффективностью каждого из них. В такой ситуации можно рассчитывать на получение оптимального инструмента для дальнейших продаж.

Нюансы настройки

Настраивая Яндекс Директ, не забывайте о следующем:

1. Указать регион, где вы планируете демонстрировать объявления.

2. Выставить объявление лишь на поиске, без РСЯ.

3. Выбрать подходящую схему демонстраций.

4. Указать время. К примеру, если вы ставите перед собой задачу получать телефонные звонки, но у вас отсутствует возможность делать это круглосуточно, то указывайте время, когда сумеете заниматься обработкой входящих звонков.

5. Выставить стоимость за клик. В дальнейшем ее можно менять в зависимости от поставленных задач.

6. Настроить цели и периодически проверять успешность собственной рекламной кампании.