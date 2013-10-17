Эффективное лечение алкоголизма. Что значит – вшить торпеду от алкоголизма?

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Практическое применение лечения алкогольной, наркотической, табачной и пищевой зависимости длятся уже на протяжении 30 лет, и до настоящего времени остается наиболее действенным способом избавления людей от пагубной привязанности. Основой методики, разработанной А. Р. Довженко, является шоковое воздействие на психику человека, известное как «кодирование». Методика кодирования основана на внушение пациенту страха болезни или смерти в отношении веществ, вредных для организма. После клинических испытаний методика получила широкое признание как наиболее эффективная при лечении всех видов зависимости. Кодирование является дешевым и действенным методом, имеющим большие преимущества по сравнению с дорогостоящим медикаментозным лечением. Начните лечение пока белая горячка не взяла над вами контроль. Закодироваться от алкоголизма вы можете у наркологической клиники, рекомендуем методом вшивания торпеды, подробнее можете почитать тут.

Сеансы психотерапевтического воздействия длятся 4 часа. В процессе лечения пациенты не нуждаются в стационарном наблюдении, эффективность воздействия на психику человека наблюдается после первого сеанса.Воздействие гипнозом за пациента производится при полном сознании последнего, в процессе лечения ему дается «установка» на трезвые образ жизни и отвращение к предмету зависимости. В конце сеанса производится фиксирование результата и вводится программа последствий в случае нарушения «установки». Лечение алкоголизма методом Довженко состоит из нескольких этапов работы с пациентом:

подготовка субъекта с целью выявления уровня его готовности избавиться от зависимости, а также определения степени восприимчивости к внушению;

подготовка субъекта к гипнотическому воздействию методом разъяснения цели лечения;

проведение кодирования методом стрессовой психотерапии с использованием физических и звуковых манипуляций, направленных на материализацию внушения.

В процессе лечения пациенту предоставляется возможность самостоятельно выбирать срок действия «установки», но не менее 12 месяцев. Используя методику А. Довженко, необходимо помнить, что среди пациентов могут находиться субъекты с плохой внушаемостью и отсутствием соответствующего настроя на лечение. Такие пациенты должны быть исключены из группы, но при острой необходимости они могут получать индивидуальные сеансы. Как и любое лечение, кодирование не может применяться к больным, страдающим расстройствами психики, перенесшим гипертонический криз, страдающим сердечной недостаточностью, обострение хронических заболеваний, абсистенция.