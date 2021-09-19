Когда заболевание находится в запущенной форме, ввиду отсутствия лечения, у больного развивается ряд заболеваний, о которых говорится в этой статье.

Мочевыводящая система

Сильные болевые ощущения возникают у мужчин в области низа живота при острой задержке мочеиспускания, что является наиболее выраженным осложнением при не леченой аденоме простаты. Эффективное лечение (удаление) аденомы простаты у мужчин вы можете оплатить на сайте https://onkourologi.ru/services/lechenie-adenomy-prostaty/. Это патология, возникшая вследствие нарастания железистой ткани простаты, которая сдавливает мочевой пузырь, способствует частичному или полному перекрытию мочевыводящего канала. Иногда только катетер или хирургическое вмешательство поможет в освобождении наполненного мочевого пузыря.

Гематурия

Во время гематурии выделяемая моча окрашивается в буро-красный цвет, что свидетельствует о нарушении рабочего состояния мочеполовой системы и попадании крови в мочу. Это симптом, при котором надо обязательно обратиться к врачу — специалисту.

Образования камней в мочевом пузыре

Застой мочи, обычное явление при аденоме простаты, может стать причиной образования камней в мочевом пузыре. Также, ранее появившиеся камни в почках или мочевыделительных путях, могут совершать миграцию в мочевой пузырь. Возникают болевые ощущения в месте нахождения камня, которые могут уменьшаться при изменении положения тела.

Инфекционные заболевания

Сопутствующими аденоме простаты, вследствие ее не леченого состояния, являются инфекционные заболевания:

Эпидидимоорхит. Воспалительный процесс яичка и придатка. Характерные признаки: увеличение мошонки, покраснение, уплотнение яичка, свидетельствующее о накоплении гноя, подъем температуры до 40 градусов, озноб, боль, отдающая в пах. Эпидидимит — инфекционное поражение придатка яичка. Придаток опухает, появляются болезненные ощущения. Если инфекция поражает вместе с придатком яичко, возникает орхоэпидидимит. Везикулит, инфекция семенного канала. Редко возникающий изолированно, он является сопровождающим заболеванием инфекционного поражения общей мочеполовой системы. Аденомит — инфекционный процесс, поражающий семенные пузырьки. При застое мочи может возникнуть воспаление слизистой уретры, так называемый уретрит. Пиелонефрит — воспалительное заболевание, поражающее чашечно-лоханочную систему почек.

Как видим, спектр развивающейся патологии при не леченой аденоме простаты, достаточно широк. Заболевание легче поддается лечению при начальной стадии его развития, что способствует избежанию в будущем различных осложнений.