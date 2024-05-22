Не надо даже сахара и масла: простой рецепт морковного пирога из 4 ингредиентов

Многие рецепты выпечки требуют длинного списка ингредиентов и сложных движений для достижения идеальной текстуры. Однако это не касается этого невероятно ароматного морковного пирога.

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Этот рецепт уже покорил соцсети. Ведь он является хорошим способом использовать морковь, которая уже долго лежит в холодильнике без дела.

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Рецепт морковного кекса

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 240 граммов муки грубого помола;

– 245 граммов тертой моркови;

– 1 банка сгущенного молока;

– 100 граммов орехов пекан, грецких орехов или изюма.

Глазурь из сливочного сыра:

– 60 граммов размягченного сливочного масла;

– 500 граммов сахарной пудры;

– 250 граммов сливочного сыра;

– 80 миллилитров лимонного сока.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов, а форму для выпекания смажьте маслом и выстелите пергаментом, чтобы прикрыть дно и бока. Далее натрите морковь на терке, выложите ее на чистое кухонное полотенце, сложите и слегка отожмите лишнюю влагу. Добавьте в миску с морковью муку и сгущенное молоко. Перемешайте, а затем добавьте орехи или изюм. Перемешайте еще раз до однородности и вылейте тесто в форму. Выпекайте 45 минут, пока шпажка не выйдет сухой. После выпекания дайте пирогу остыть. Чтобы приготовить творожную глазурь, миксером взбейте сливочный сыр до однородной массы, а затем добавьте размягченное сливочное масло. Взбивайте от 30 секунд до минуты, пока все хорошо не перемешается. Затем добавьте лимонный сок и сахарную пудру и продолжайте взбивать. Когда пирог полностью остынет, смажьте его глазурью.

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