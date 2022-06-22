Экипировка тхэквондиста — популярный вид спорта

Рабочие перчатки: виды и назначение

Специальная одежда нужна не только при выполнении строго специфических производственных задач. К примеру, перчатки рабочие востребованы во многих сферах, в том числе и бытовых, и выпускают их множество видов, среди которых:

универсальные;

химически стойкие и специальные;

медицинские;

рукавицы для тхэквондо.

Самой востребованной категорией являются универсальные перчатки. Необходимость в их применении есть практически в каждой профессиональной сфере деятельности, а также в быту.

Универсальные перчатки рабочие

В этой категории можно купить перчатки рабочие самых разных видов:

тканевые;

комбинированные;

кожаные (спилковые);

трикотажные;

с покрытием;

защитные перчатки сварщика (краги);

специализированные перчатки.

Главное назначение всех рабочих перчаток – защита рук от возможных повреждений, загрязнений и прочих воздействий, которые могут сопровождать производственные процессы. Перчатки рабочие подбирают в зависимости от характера работ, и уровня защиты, который они обеспечивают.

Тканевые перчатки изготавливают (вяжут) из хлопчатобумажной или полиэстеровой нити. Трикотажные модели могут дополняться слоем кожи, брезента, полиуретана, нитрила или латекса, и тогда они уже называются перчатки с покрытием. Иногда наносится не цельный слой, а только точки (2-3 мм в диаметре), либо покрываются только пальцы. Комбинированные перчатки обладают большей прочностью, и обеспечивают лучшее сцепление.

Краги, их еще называют перчатки сварщика или спилковые, делают из натуральной кожи. Спилок идеально подходит для работ с высокими температурами: огнем, горячими поверхностями и раскаленным металлом. Они обеспечивают надежную защиту рук от повреждений, при работе со сваркой, литьем, порезкой, шлифовкой и полировкой. Некоторые из них прошивают кевлоровой нитью, чтоб защитить швы от прогорания.

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