Экскурсии по Крыму. Самые популярные виды программ

Крым всегда вызывал интерес у многих туристов за счёт огромного количества пляжей и красивых локаций, по которым, конечно же, работает масса экскурсий. В момент прогулок вы можете наткнуться на большое количество бесплатных Wi-Fi сетей, доступ к которым не ограничен. Использование таких сетей может быть опасным, так как организовать их могут мошенники, с целью хищения данных пользователя. Поэтому нельзя забывать про защиту мобильных устройств. Скачать VPN на телефон для Крыма можно тут: https://top5vpn.ru/vpn-dlya-kryma.

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Благодаря большому количеству памятников архитектуры, необычным местам. Что посетить интересного можно увидеть в Крыму и на что обратить внимание? Сейчас расскажем.

Симферополь

В Симферополе, как правило, экскурсии носят обзорный характер. Потому что посмотреть есть много на что. Центр города, в том числе вокзал имеют массу памятников и культурных объектов, узнав историю которых можно глубже окунуться в культурный мир города и полуострова в целом. В Екатерининском сквере стоит посмотреть и узнать историю памятника Екатерине II. Великая правительница очень многое сделала для этого региона, поэтому самый первый памятник установили аж в 1890 г. Но вот его дальнейшая история, пара сносов, возвращение тянут на небольшую киноисторию. Поэтому стоит не только посмотреть на памятник, но и узнать, как он тут оказался. Это интересно.

Храм Святого Луки стоит посетить как минимум для того, чтобы узнать историю появления и деятельности архиепископа Луки. Довольно интересное сочетание в человеке духовности и врачебной практики. В общем, стоит посетить и храм, и узнать его историю.

Также в Симферополе стоит заглянуть в художественный музей. Он не только хранит шедевры искусства многих художников за последние 300 лет, но и интерьер обставлен в соответствующем стиле, элементы которого представляют не меньшую художественную ценность.

Также стоит заглянуть в музей «Знаниум» и музей шоколада.

Керчь

В Керчи есть городище Пантикапей. Это археологический памятник древней столицы Боспорского царства. Несёт, в основном, историческую ценность, так как город был основан в VII веке до нашей эры. Если хочется вживую посмотреть на многовековые древности и прикоснуться в ним, то посетить нужно обязательно.

Также стоит заглянуть в ещё одну древность – Церковь Иоанна Предтечи. По данным историков ей примерно 15 веков. На протяжении своей истории архитектура несколько раз подвергалась изменениям, которые оставили следы в виде отдельных архитектурных элементов.

Если захочется чего-то современного, то можно заглянуть на площадь имени Ленина. Хотя она и не представляет особой художественной ценности, вокруг площади есть масса интересных мест в шаговой доступности.

Феодосия

Город сам по себе курортный, поэтому здесь основной вид отдыха – пляжный. Тем не менее просто нельзя обойти стороной генуэзскую крепость. Это архитектурный памятник, возведённый ещё в XIV веке. Сохранилось не так много фортификационных сооружений, поэтому памятник больше носит культурную и историческую ценность.

Из генуэзского наследия также можно осмотреть и башню Константина. Даже сейчас объект выглядит внушительно и устрашающе. Ещё один простой способ прикоснуться к истории.

А ещё в Феодосии можно заглянуть в Музей древностей.

Евпатория

Большинство туристов ассоциируют Евпаторию в первую очередь с лечебным курортом. Но на самом деле город достаточно древний. В 2003 городу исполнилось 2500 лет. Естественно, что он насыщен памятниками и архитектурными объектами древности.

Можно посетить Свято-Николаевский собор, греческий храм Святого Илии, армянскую церковь и мечеть Хан-Джами.

Ялта

Чаще всего гиды называют основную программу экскурсии по старому городу «Русская Ницца». Здесь сохранены многие элементы исторической застройки. Простая прогулка по этим местам уже как прогулка по музею. Также в Ялте стоит обратить внимание на башню Врангеля, городской сад и собор Александра Невского.