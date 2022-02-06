Экструдированный пенополистирол – стиродур: что это, как выбрать и где применять

Стиродур – это современный качественный материал, предназначенный для сохранения тепла. Благодаря физическим свойствам, экструдированный пенополистирол становится уникальным и востребованным утеплителем. На сегодняшний день на рынке представлены восемь типов стиродура, отличающиеся характеристиками и внешним видом.

Достоинства утеплителя

Styrodur был специально разработан для теплоизоляции, поэтому он обладает всеми характеристиками, необходимыми утеплителю, которые являются достоинствами этого материала:

низкая теплопроводность – менее 0,26Вт/м;

способность пропускать влагу и пар;

звуко- и шумоизоляция;

маленькая масса;

надежность и долговечность – срок эксплуатации более 50 лет;

экологичность;

устойчивость к пожарам;

прочность на сжатие – показатель зависит от толщины типа стиродура и варьируется от 0,2 до 0,35Мпа.

Кроме того, материал не подвержен гниению, воздействию плесени и грибка. Он прост в монтаже: закрепляется на стандартный клей и разделяется на части с помощью обычного ножа.

Применение

Способы применения стиродура очень разнообразны. Его можно использовать для теплоизоляции жилых и промышленных строений, их отдельных элементов, дорог:

Строение по периметру – свойства материала позволяют сохранять достаточное количество тепла даже при монтаже по периметру, без полного покрытия. Мостики холода – минимизация выхода тепла через термически слабые места строений: перемычки окон и дверей, особенно сделанные из бетона, выступающие элементы стен, конструктивные детали, углы. Многослойные стены – в особо холодных регионах применяют многослойное строительство: утеплитель прокладывают между двумя кирпичными кладками или бетонными стенами. Материал подходит для такой технологии, так как он практически не впитывает воду и хорошо сохраняет тепло. Инверсионная крыша – стиродур достаточно прочный для защиты гидроизоляционного слоя на инверсионной кровле. Пол – стиродур обладает высокой прочностью на сжатие, что делает его пригодным для утепления полов. Потолок – легкость в монтаже и очистке, приятный внешний вид позволяют использовать его для утепления потолков даже без дальнейшей отделки.

Кроме того, стиродур используется при строительстве автомобильных и железных дорог для исключения промерзания почвы.

Единственным значительным минусом является высокая стоимость, которая оправдана многочисленными достоинствами, универсальностью материала и широкими возможностями его использования.