Клубника в собственном соку: незаменимый рецепт на зиму

Клубника в сиропе – отличный способ сохранить вкус и аромат фруктов на зиму. Ее можно добавлять к блинам, панкейкам и даже к чаю.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Клубника в сиропе проста в приготовлении, а также является отличным дополнением к десертам. Сделайте достаточно запаса, потому что захочется еще и еще!

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Клубника в сиропе на зиму в сиропе на зиму

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма клубники;

– 1 килограмм сахара;

– 2 стакана воды.

Приготовление:

Клубнику промойте, удалите плодоножки и разложите по банкам. Вскипятите воду и растворите в ней сахар. Клубнику следует залить горячим сиропом и сразу закрыть ошпаренными крышками. Пастеризуйте 10 минут. Достаньте банки, переверните вверх дном и дайте остыть.

Это такая вкуснятина: как приготовить питательный салат.