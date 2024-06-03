ГлавнаяРецептыКлубника в собственном соку: незаменимый рецепт на зиму Клубника в собственном соку: незаменимый рецепт на зиму На чтение: 1 минута Клубника в сиропе – отличный способ сохранить вкус и аромат фруктов на зиму. Ее можно добавлять к блинам, панкейкам и даже к чаю. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Клубника в сиропе проста в приготовлении, а также является отличным дополнением к десертам. Сделайте достаточно запаса, потому что захочется еще и еще! К теме Освежает в одно мгновение: простой рецепт вишневого лимонада с мятой Клубника в сиропе на зиму в сиропе на зиму Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 килограмма клубники; – 1 килограмм сахара; – 2 стакана воды. Приготовление: Клубнику промойте, удалите плодоножки и разложите по банкам. Вскипятите воду и растворите в ней сахар. Клубнику следует залить горячим сиропом и сразу закрыть ошпаренными крышками. Пастеризуйте 10 минут. Достаньте банки, переверните вверх дном и дайте остыть. Это такая вкуснятина: как приготовить питательный салат. Поделитесь с друзьями