Электрические циркуляционные подогреватели двигателя

В условиях низких температур из—за эффекта усадки соответствующий зазор между частями двигателя станет больше, что приведет к плохой герметичности, неполному испарению топлива, повышенной вязкости смазочного масла и легкому замерзанию. Мы смотрим в этой статье все нюансы.

Напряжение катушки зажигания и аккумулятора соответственно снизится.

И холодный запуск автомобиля вызовет трудности в запуске автомобиля в течение короткого периода времени; мощность упадет, а длительный холодный запуск приведет к повреждению деталей двигателя.

Наиболее важной проблемой является недостаточная смазка. Если детали двигателя плохо смазаны, поверхность движущихся частей будет в состоянии сухого трения. Износ значительно увеличится.

Если он будет работать в течение длительного времени, это значительно сократит срок службы двигателя и даже повредит детали двигателя — это приведет к слому цилиндров двигателя, а затем также повлияет на выбросы транспортного средства и будет стоить много топлива.

Когда температура понижается, масло замерзает и блокирует проход для смазочного масла.

Когда пользователи начинают холодный запуск, заблокированный канал для смазочного масла значительно увеличивает давление масляного насоса и может повредить масляный насос. Затвердевшее смазочное масло значительно повысит сопротивление запуска двигателя. Это может вызвать чрезмерный износ стартера двигателя и, что еще более серьезно, приведет к повреждению стартера.

Преимущества предпускового подогревателя двигателя

В холодную зиму правильным способом является использование подогревателя двигателя для предварительного прогрева двигателя до 30—40 30 перед запуском. Продажа и установка подогревателей, помощь в выборе подходящей модели поможет вам определиться и сделать нужную и полезную покупку для вашего автомобиля!

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Сотрудничество между частями двигателя восстановлено до первоначального зазора; воздухонепроницаемость становится нормальной, и топливо может быть полностью распылено и сожжено в цилиндре, так что двигатель достигает выходной мощности и может быть быстро запущен, что значительно снижает выбросы загрязняющих веществ.

Масло тает. Он может быстро достигать в различных узлах смазки через масляный насос.

Смазочное масло тает, и сопротивление запуска двигателя значительно снижается. При небольшом сопротивлении требуется только небольшой заряд батареи, и двигатель можно запустить нормально и быстро. Таким образом, это может значительно продлить срок службы стартеров автомобиля.

После прогрева двигателя подогревателем от «Альтаир» вся система кровообращения начнет постепенно нагреваться. Когда наши пользователи садятся в машину, они могут наслаждаться теплым салоном салона. Таким образом, наши пользователи не должны носить тяжелую одежду, чтобы ездить в холодную зиму. Мы все знаем, что ношение тяжелой одежды замедлит реакцию наших пользователей. Это может быть очень опасно.

В заключение, предпусковой подогреватель двигателя от «Альтаир» позволяет пользователям легче запускать автомобили, чтобы защитить детали двигателя и наслаждаться теплой внутренней отделкой салона в холодную зиму, а также сэкономить много транспортных средств и выбросы загрязняющих веществ.

Почему бы не выбрать подогреватели двигателя «Альтаир» в качестве зимнего компаньона для автомобилей?