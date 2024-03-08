Описание приготовления:
Из привычных куриных потрохов можно приготовить замечательный закусочный салат! В сочетании с солеными компонентами — это по-настоящему вкусно! Салат "Русь" подходит как для повседневного, так и праздничного меню.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Куриные сердечки 250 Грамм
- Куриные желудки 250 Грамм
- Маринованные шампиньоны 150 Грамм
- Огурцы соленые 100 Грамм
- Морковь 100 Грамм
- Майонез 60 Грамм
- Зелень 7 Грамм
- Корианд молотый 2 Грамма
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
125 ккал
Калорийность
10 г
Белки
7 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Русь"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Для рецепта используйте охлажденные куриные потроха — сердечки и желудки.
Тщательно промойте куриные потроха, выложите в кастрюлю или сотейник, залейте чистой водой и варите до готовности. Куриные сердечки и желудки варятся долго, около 50-60 минут, поэтому заранее рассчитывайте время. В конце варки потроха посолите по вкусу.
Остывшие сваренные потроха нарежьте кубиками для салата.
Также отварите до мягкости морковь, остудите ее и нарежьте кубиками. Таким же образом нарежьте маринованные грибы (шампиньоны) и соленые огурцы.
В подходящую посуду всыпьте все нарезанные ингредиенты — куриные сердечки и желудки, морковь, огурцы и грибы.
Добавьте в салат мелко рубленую зелень. Это может быть зеленый лук и укроп. Также по желанию можете взять и петрушку. Добавьте в салат майонез, соль, черный перец и непременно молотый кориандр. Кориандр придаст отличный вкус и аромат.
Салат перемешайте, доведите до нужного вкуса и готово. Поставьте блюдо в холодильник на 20-30 минут, пусть пропитается.
Готовый салат "Русь" подавайте к столу.
Приятного вам аппетита!