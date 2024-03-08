Описание приготовления:

Из привычных куриных потрохов можно приготовить замечательный закусочный салат! В сочетании с солеными компонентами — это по-настоящему вкусно! Салат "Русь" подходит как для повседневного, так и праздничного меню.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Куриные сердечки 250 Грамм

Куриные желудки 250 Грамм

Маринованные шампиньоны 150 Грамм

Огурцы соленые 100 Грамм

Морковь 100 Грамм

Майонез 60 Грамм

Зелень 7 Грамм

Корианд молотый 2 Грамма

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

125 ккал

Калорийность

10 г

Белки

7 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Русь"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Для рецепта используйте охлажденные куриные потроха — сердечки и желудки.

Тщательно промойте куриные потроха, выложите в кастрюлю или сотейник, залейте чистой водой и варите до готовности. Куриные сердечки и желудки варятся долго, около 50-60 минут, поэтому заранее рассчитывайте время. В конце варки потроха посолите по вкусу.

Остывшие сваренные потроха нарежьте кубиками для салата.

Также отварите до мягкости морковь, остудите ее и нарежьте кубиками. Таким же образом нарежьте маринованные грибы (шампиньоны) и соленые огурцы.

В подходящую посуду всыпьте все нарезанные ингредиенты — куриные сердечки и желудки, морковь, огурцы и грибы.

Добавьте в салат мелко рубленую зелень. Это может быть зеленый лук и укроп. Также по желанию можете взять и петрушку. Добавьте в салат майонез, соль, черный перец и непременно молотый кориандр. Кориандр придаст отличный вкус и аромат.

Салат перемешайте, доведите до нужного вкуса и готово. Поставьте блюдо в холодильник на 20-30 минут, пусть пропитается.

Готовый салат "Русь" подавайте к столу.

Приятного вам аппетита!