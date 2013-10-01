ЭЛЕКТРОБАЙК

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В дополнение к традиционным велосипедам, клиенты все чаще выбирают специальную альтернативу, которая облегчает передвижение по городу. Мы говорим здесь об электрических велосипедах. Эти монорельсы делают городские джунгли намного проще. Однако, когда мы подходим к теме покупки нашего первого электрического велосипеда, мы должны ответить на некоторые ключевые вопросы, которые определят, какое оборудование нам действительно нужно. Так что если вы хотите узнать, как выбрать свой первый электрический велосипед, приглашаем вас почитать. А если вас интересует сервис электробайков, рекомендуем сайт mybro.com.ua.

Количество моделей электрических велосипедов, доступных на рынке, и цены на них могут вызвать головокружение у менее осведомленных клиентов. Ведь все мы хотим выбрать модель, которая будет соответствовать нашим индивидуальным потребностям и в то же время не испортит наш бюджет. Факторы, которые оказывают основное влияние на цену электрического велосипеда — это марка изделия и его аксессуары (такие как тормоза, амортизаторы и переключатель скоростей). Привод, т.е. подержанный двигатель и его рулевое управление, также окажут значительное влияние на расходуемую сумму.

Здесь мы, как правило, можем выделить два совершенно разных решения, доступных в настоящее время клиентам. Первый — это традиционный привод, который был помещен в ступицу колеса, или более новое решение — центральный привод. В случае обоих решений максимальная мощность двигателя, которую мы можем получить, составляет 250 Вт (это обусловлено законом), а максимальная скорость, до которой двигатель способен разогнаться до одного колеса, составляет 25 км/ч.

Выбор данного диска имеет определенные последствия. Таким образом, моноблоки с приводом ступицы определенно дешевле и гораздо чаще. Велосипеды, оборудованные таким приводом, уже получат около трех тысяч злотых. В то время как двигатели с центральным приводом стоят почти в два раза дороже.

В чем, однако, разница между выбором данного диска, кроме самой разницы в цене? Как показывают испытания, велосипед с центральным приводом превосходит велосипед с приводом ступицы везде, где требуется гладкая опора — это относится к езде по холмам или очень неровным поверхностям. Поэтому модель с втулочным приводом менее универсальна и будет работать только на ровных асфальтовых дорогах.

Так что, как видите, какой электрический велосипед вы собираетесь купить, во многом зависит от его использования и изобилия вашего кошелька. Велосипед с втулкой, рассчитанный примерно на 3000 или 4000 злотых, будет оптимальным решением для коротких дистанций. Однако, если мы хотим, чтобы наш велосипед использовался также в дикой природе, мы должны считаться с большими инвестициями и выбор модели, оснащенной центральным приводом.