ГлавнаяРецептыНезабываемый вкус Италии: как приготовить самое настоящее лимончелло прямо у себя дома Незабываемый вкус Италии: как приготовить самое настоящее лимончелло прямо у себя дома На чтение: 1 минута Лимончелло является самым любимым алкогольным напитком в Италии. Его побеждает разве что вино. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Лимончелло – довольно простое в приготовлении. Вы обязательно справитесь с этим процессом. Вам понравится Лучше, чем Шуба и винегрет: приготовьте очень простой и вкусный салат из свеклы Лимончелло – пошаговый рецепт Время: 30 минут Порций: 5 Ингредиенты: – 6 лимонов; – 0,5 литра водки; – 0,5 килограмма сахара. Приготовление: Снимите цедру с лимонов, поместите ее в банку и добавьте водку. Настаивайте цедру на водке 3 дня в теплом месте. После этого выжмите сок из лимонов и добавьте сахар. Нагрейте смесь до растворения сахара, но не доводите до кипения. Процедите сироп и добавьте в водочную настойку. Лучше всего лимончелло пить холодным. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить салат с курицей и грибами – один секретный ингредиент сделает из него настоящую вкуснятину. Поделитесь с друзьями