Незабываемый вкус Италии: как приготовить самое настоящее лимончелло прямо у себя дома

Лимончелло является самым любимым алкогольным напитком в Италии. Его побеждает разве что вино.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Лимончелло – довольно простое в приготовлении. Вы обязательно справитесь с этим процессом.

Вам понравится Лучше, чем Шуба и винегрет: приготовьте очень простой и вкусный салат из свеклы

Лимончелло – пошаговый рецепт

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 6 лимонов;

– 0,5 литра водки;

– 0,5 килограмма сахара.

Приготовление:

Снимите цедру с лимонов, поместите ее в банку и добавьте водку. Настаивайте цедру на водке 3 дня в теплом месте. После этого выжмите сок из лимонов и добавьте сахар. Нагрейте смесь до растворения сахара, но не доводите до кипения. Процедите сироп и добавьте в водочную настойку. Лучше всего лимончелло пить холодным.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить салат с курицей и грибами – один секретный ингредиент сделает из него настоящую вкуснятину.