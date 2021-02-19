Электромеханический замок невидимка

Электромеханические врезные замки

Что же собой представляет электромеханический замок? Во многом это улучшенная версия «английского» и электрического замков. Чем же он лучше? Ключевым отличием является, то, что он более удобен и прослужит вам больше времени. Можно даже назвать такие замки вечными, так как у них нет постоянно трущихся деталей. Естественно для электромеханического замка необходима электроэнергия, и это минус данного замка. Как же он открывается? Существует много способов открытия этого типа замка, к ним относятся: открытие ключом, нажатие на кнопку домофона с внутренней стороны, введение пароля с внешней стороны, так же при помощи телефона, карточки или с помощью брелока. Способ открывания напрямую зависит от модели замка.

Есть два типа электромеханических замков, они могут быть накладными и врезными. Замки врезные устанавливаются абсолютно на любую дверь, неважно открывается она внутрь или наружу, левосторонняя или правосторонняя это дверь. Это достигается, благодаря переворотам ригелей. Замки, представленные на сайте https://fortlock.ru/ehlektromekhanicheskij-zamok, можно установить на деревянные, стальные, профильные алюминиевые и пластиковые двери разного веса и конструкции. Также некоторые замки имеют дополнительные ригеля-задвижки, которыми можно управлять ключом, они так же имеют привода для вертикальных ригелей «трехточечного запирания». Данная модель представляет собой объединение в одном корпусе, как дневного электрозамка, которым можно управлять с помощью домофона, считывателя карточек, или кодовой панели, так и ночного замка, которым можно более надёжно запирать дверь.

Накладные замки по конструкции могут напоминать обычные замки. С наружной стороны они имеют цилиндр, что позволяет открыть замок с помощью ключа в критической ситуации. В основном на корпусе имеется кнопка для открывания замка, изнутри. Также используются модели без кнопки, если посетитель не должен иметь возможности открыть замок и выйти из помещения, в таком случаи замок открывается только подачей напряжения. У данных моделей имеется цилиндровый механизм это сделано для того чтобы открывать замок изнутри с помощью механического ключа в критической ситуации. Кроме того существуют универсальные модели, которые имеют на корпусе и цилиндр и кнопку. Эту кнопку можно заблокировать ключом, в таком случаи замок можно будет открыть только подачей напряжения.