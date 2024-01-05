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Минтай в кляре на сковороде

На чтение: 8 минут
Минтай в кляре на сковороде

Минтай в кляре на сковороде – это простое и вкусное угощение для домашнего стола. Такой продукт порадует аппетитной хрустящей корочкой и питательными свойствами. Для приготовления берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из восьми рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Жареный минтай в кляре на сковороде

Жареный минтай в кляре на сковороде – это вкусное и аппетитное угощение с хрустящей румяной корочкой. Такой продукт идеально подходит для семейного обеда или перекуса. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Минтай в кляре на сковороде

Ингредиенты –+2 порц.

  • Минтай 250 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Специи для рыбы  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки
  • Для кляра:
  • Молоко коровье 100 мл.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Мука 100 гр.
  • Соль  по вкусу

Шаги 20 мин.

  1. Минтай в кляре на сковороде

    Минтай в кляре на сковороде готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты для приготовления рыбного блюда.

  2. Минтай в кляре на сковороде

    Филе минтая разрезаем на порционные кусочки, посыпаем солью и специями.

  3. Минтай в кляре на сковороде

    Для кляра взбиваем куриные яйца с солью.

  4. Минтай в кляре на сковороде

    Выливаем в яичную смесь молоко и перемешиваем.

  5. Минтай в кляре на сковороде

    Дальше добавляем муку и снова перемешиваем до однородности.

  6. Минтай в кляре на сковороде

    Каждый кусочек рыбы погружаем в кляр и затем перекладываем на разогретую с растительным маслом сковороду.

  7. Минтай в кляре на сковороде

    Обжариваем угощение с обеих сторон до золотистой корочки.

  8. Минтай в кляре на сковороде

    Жареный минтай в кляре на сковороде готов. Угощайтесь!

Филе минтая в кляре с мукой и яйцом

Филе минтая в кляре с мукой и яйцом получается невероятно вкусным и аппетитным. Такое угощение разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду или ужину вместе с любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 0,6 кг.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 2. Филе минтая разделываем на порционные кусочки, посыпаем солью и перцем.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 3. Для кляра взбиваем яйца с солью с помощью венчика.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 4. Добавляем сюда муку и продолжаем вымешивать до однородности и исчезновения комочков.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 5. Каждый кусок рыбы погружаем в кляр и выкладываем на сковороду с разогретым растительным маслом.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 6. Обжариваем заготовки до золотистой корочки с обеих сторон.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 7. Филе минтая в кляре с мукой и яйцом готово. Подавайте к столу!

Минтай в кляре на сковороде

Минтай в кляре с майонезом и чесноком

Минтай в кляре с майонезом и чесноком – это невероятно вкусное и аппетитное угощение с хрустящей румяной корочкой. Такой продукт порадует ярким ароматом и привлекательным внешним видом. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 0,5 кг.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе минтая заранее размораживаем и разделываем на порционные кусочки.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 2. Куски рыбы выкладываем в глубокую миску, посыпаем солью и специями по вкусу.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 3. В отдельной посуде приготовим кляр. Разбиваем сюда куриные яйца, добавляем соль и специи.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 4. Выливаем майонез в указанном количестве.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 5. Продавливаем сюда зубчики чеснока и хорошенько вымешиваем кляр.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 6. В полученный кляр погружаем кусочки рыбы и перекладываем их на сковороду с растительным маслом. Жарим до золотистой корочки с обеих сторон.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 7. Минтай в кляре с майонезом и чесноком готов. Можно пробовать!

Минтай в кляре на сковороде

Минтай в сметанном кляре

Минтай в сметанном кляре несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки. Готовое угощение порадует нежным вкусом и аппетитной румяной корочкой. Идеально для семейного обеда.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Минтай – 0,7 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 5 ст.л.
  • Вода – 50 мл.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбу заранее размораживаем. При необходимости очищаем, срезаем хвост и голову.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 2. Дальше тушку разделываем на филе.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 3. Рыбное филе делим на порционные кусочки. Посыпаем их солью, перцем и поливаем лимонным соком. Аккуратно перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 4. В глубокой миске соединяем куриные яйца, сметану, соль, перец, воду и муку.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 5. Кляр хорошенько вымешиваем венчиком до исчезновения комочков.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 6. Подготовленную рыбу погружаем в сметанный кляр.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 7. Дальше рыбу в кляре перекладываем на сковороду с растительным маслом.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 8. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 9. Минтай в сметанном кляре готов. Подавайте к столу!

Минтай в кляре на сковороде

Минтай в панировочных сухарях

Минтай в панировочных сухарях порадует вас ярким вкусом и аппетитной хрустящей корочкой. Такое интересное угощение каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Минтай – 0,5 кг.
  • Сухари панировочные – 50 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Для кляра:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко – 100 мл.
  • Мука – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 2. В глубокой миске соединяем куриные яйца с солью и специями.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 3. Начинаем взбивать венчиком и выливаем сюда молоко. Снова перемешиваем.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 4. Дальше высыпаем муку и снова хорошенько все перемешиваем до исчезновения мучных комочков.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 5. Рыбу разделяем на филе и разделываем на порционные кусочки.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 6. Дальше каждый кусочек рыбы погружаем в жидкий кляр.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 7. Дальше обваливаем в панировочных сухарях.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 8. Перекладываем на разогретую сковороду с растительным маслом.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 9. Обжариваем до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 10. Минтай в панировочных сухарях готов. Можно пробовать!

Минтай в кляре на сковороде

Минтай в пивном кляре

Минтай в пивном кляре – это вкусное и аппетитное угощение с хрустящей румяной корочкой. Такой продукт можно подавать в качестве яркой закуски для семьи или компании. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 0,6 кг.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Пиво светлое – 250 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Мука – 200 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все указанные ингредиенты.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 2. В глубокой миске соединяем куриное яйцо с пивом.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 3. Вымешиваем яйцо с пивом до однородности.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 4. Дальше добавляем сюда муку, соль и перец. Перемешиваем до однородности и исчезновения комочков.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 5. Рыбное филе делим на порционные кусочки и погружаемся в пивной кляр.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 6. Дальше перекладываем на разогретую сковороду с растительным маслом.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 7. Обжариваем до золотистого оттенка с каждой стороны.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 8. Минтай в пивном кляре готов. Подавайте к столу!

Минтай в кляре на сковороде

Минтай в сырном кляре на сковороде

Минтай в сырном кляре на сковороде получается невероятно аппетитным и хрустящим. Такое блюдо разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду, ужину или в качестве питательного перекуса. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 150 гр.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотку.
  • Травы итальянские – 0,5 ч.л.
  • Мука – 2,5 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее размораживаем филе минтая.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 2. Затем разделываем его на небольшие порционные кусочки. Выкладываем в глубокую миску.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 3. Куски рыбы посыпаем солью и специями.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 4. Аккуратно все перемешиваем и на время оставляем в покое.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 5. В отдельную миску разбиваем куриное яйцо и добавляем к нему щепотку соли.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 6. Взбиваем яйцо с солью венчиком до однородности.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 7. Натираем сыр на мелкой терке.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 8. Отправляем сыр в яичную смесь. Можно добавить еще немного соли. Затем перемешиваем.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 9. Каждый кусок рыбы хорошенько обваливаем в муке.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 10. Дальше погружаем в сырный кляр.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 11. Выкладываем заготовки на разогретую сковороду с растительным маслом.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 12. Обжариваем до яркого румянца с обеих сторон.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 13. Минтай в сырном кляре на сковороде готов. Угощайтесь!

Минтай в кляре на сковороде

Минтай в луковом кляре

Минтай в луковом кляре порадует вас ярким вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Минтай – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Мука – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее размораживаем рыбу.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 2. Затем очищаем ее, срезаем хвост и голову. Далее разделываем на порционные кусочки.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 3. В глубокой миске соединяем натертый на терке репчатый лук, майонез, муку, куриное яйцо, соль и черный молотый перец.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 4. Тщательно вымешиваем продукты венчиком и получаем ароматный луковый кляр.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 5. В подготовленный кляр погружаем рыбные кусочки.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 6. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 7. Дальше заготовки выкладываем в разогретую сковороду с растительным маслом и обжариваем до румянца со всех сторон.

Минтай в кляре на сковороде

Шаг 8. Минтай в луковом кляре готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Минтай в кляре на сковороде

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