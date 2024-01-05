Минтай в кляре на сковороде – это простое и вкусное угощение для домашнего стола. Такой продукт порадует аппетитной хрустящей корочкой и питательными свойствами. Для приготовления берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из восьми рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Жареный минтай в кляре на сковороде
Жареный минтай в кляре на сковороде – это вкусное и аппетитное угощение с хрустящей румяной корочкой. Такой продукт идеально подходит для семейного обеда или перекуса. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Ингредиенты –+2 порц.
- Минтай 250 гр.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Специи для рыбы по вкусу
- Масло растительное для жарки
- Для кляра:
- Молоко коровье 100 мл.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Мука 100 гр.
- Соль по вкусу
Шаги 20 мин.
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Минтай в кляре на сковороде готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты для приготовления рыбного блюда.
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Филе минтая разрезаем на порционные кусочки, посыпаем солью и специями.
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Для кляра взбиваем куриные яйца с солью.
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Выливаем в яичную смесь молоко и перемешиваем.
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Дальше добавляем муку и снова перемешиваем до однородности.
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Каждый кусочек рыбы погружаем в кляр и затем перекладываем на разогретую с растительным маслом сковороду.
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Обжариваем угощение с обеих сторон до золотистой корочки.
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Жареный минтай в кляре на сковороде готов. Угощайтесь!
Филе минтая в кляре с мукой и яйцом
Филе минтая в кляре с мукой и яйцом получается невероятно вкусным и аппетитным. Такое угощение разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду или ужину вместе с любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Филе минтая – 0,6 кг.
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.
Шаг 2. Филе минтая разделываем на порционные кусочки, посыпаем солью и перцем.
Шаг 3. Для кляра взбиваем яйца с солью с помощью венчика.
Шаг 4. Добавляем сюда муку и продолжаем вымешивать до однородности и исчезновения комочков.
Шаг 5. Каждый кусок рыбы погружаем в кляр и выкладываем на сковороду с разогретым растительным маслом.
Шаг 6. Обжариваем заготовки до золотистой корочки с обеих сторон.
Шаг 7. Филе минтая в кляре с мукой и яйцом готово. Подавайте к столу!
Минтай в кляре с майонезом и чесноком
Минтай в кляре с майонезом и чесноком – это невероятно вкусное и аппетитное угощение с хрустящей румяной корочкой. Такой продукт порадует ярким ароматом и привлекательным внешним видом. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Филе минтая – 0,5 кг.
- Яйцо – 3 шт.
- Майонез – 3 ст.л.
- Мука – 3 ст.л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Филе минтая заранее размораживаем и разделываем на порционные кусочки.
Шаг 2. Куски рыбы выкладываем в глубокую миску, посыпаем солью и специями по вкусу.
Шаг 3. В отдельной посуде приготовим кляр. Разбиваем сюда куриные яйца, добавляем соль и специи.
Шаг 4. Выливаем майонез в указанном количестве.
Шаг 5. Продавливаем сюда зубчики чеснока и хорошенько вымешиваем кляр.
Шаг 6. В полученный кляр погружаем кусочки рыбы и перекладываем их на сковороду с растительным маслом. Жарим до золотистой корочки с обеих сторон.
Шаг 7. Минтай в кляре с майонезом и чесноком готов. Можно пробовать!
Минтай в сметанном кляре
Минтай в сметанном кляре несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки. Готовое угощение порадует нежным вкусом и аппетитной румяной корочкой. Идеально для семейного обеда.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Минтай – 0,7 кг.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Сок лимонный – 1 ст.л.
- Сметана – 3 ст.л.
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 5 ст.л.
- Вода – 50 мл.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рыбу заранее размораживаем. При необходимости очищаем, срезаем хвост и голову.
Шаг 2. Дальше тушку разделываем на филе.
Шаг 3. Рыбное филе делим на порционные кусочки. Посыпаем их солью, перцем и поливаем лимонным соком. Аккуратно перемешиваем и оставляем на 15 минут.
Шаг 4. В глубокой миске соединяем куриные яйца, сметану, соль, перец, воду и муку.
Шаг 5. Кляр хорошенько вымешиваем венчиком до исчезновения комочков.
Шаг 6. Подготовленную рыбу погружаем в сметанный кляр.
Шаг 7. Дальше рыбу в кляре перекладываем на сковороду с растительным маслом.
Шаг 8. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.
Шаг 9. Минтай в сметанном кляре готов. Подавайте к столу!
Минтай в панировочных сухарях
Минтай в панировочных сухарях порадует вас ярким вкусом и аппетитной хрустящей корочкой. Такое интересное угощение каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Минтай – 0,5 кг.
- Сухари панировочные – 50 гр.
- Масло растительное – для жарки.
Для кляра:
- Яйцо – 2 шт.
- Молоко – 100 мл.
- Мука – 150 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. В глубокой миске соединяем куриные яйца с солью и специями.
Шаг 3. Начинаем взбивать венчиком и выливаем сюда молоко. Снова перемешиваем.
Шаг 4. Дальше высыпаем муку и снова хорошенько все перемешиваем до исчезновения мучных комочков.
Шаг 5. Рыбу разделяем на филе и разделываем на порционные кусочки.
Шаг 6. Дальше каждый кусочек рыбы погружаем в жидкий кляр.
Шаг 7. Дальше обваливаем в панировочных сухарях.
Шаг 8. Перекладываем на разогретую сковороду с растительным маслом.
Шаг 9. Обжариваем до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон.
Шаг 10. Минтай в панировочных сухарях готов. Можно пробовать!
Минтай в пивном кляре
Минтай в пивном кляре – это вкусное и аппетитное угощение с хрустящей румяной корочкой. Такой продукт можно подавать в качестве яркой закуски для семьи или компании. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Филе минтая – 0,6 кг.
- Яйцо – 1 шт.
- Пиво светлое – 250 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Мука – 200 гр.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим все указанные ингредиенты.
Шаг 2. В глубокой миске соединяем куриное яйцо с пивом.
Шаг 3. Вымешиваем яйцо с пивом до однородности.
Шаг 4. Дальше добавляем сюда муку, соль и перец. Перемешиваем до однородности и исчезновения комочков.
Шаг 5. Рыбное филе делим на порционные кусочки и погружаемся в пивной кляр.
Шаг 6. Дальше перекладываем на разогретую сковороду с растительным маслом.
Шаг 7. Обжариваем до золотистого оттенка с каждой стороны.
Шаг 8. Минтай в пивном кляре готов. Подавайте к столу!
Минтай в сырном кляре на сковороде
Минтай в сырном кляре на сковороде получается невероятно аппетитным и хрустящим. Такое блюдо разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду, ужину или в качестве питательного перекуса. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Филе минтая – 150 гр.
- Сыр твердый – 50 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1 щепотку.
- Травы итальянские – 0,5 ч.л.
- Мука – 2,5 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Заранее размораживаем филе минтая.
Шаг 2. Затем разделываем его на небольшие порционные кусочки. Выкладываем в глубокую миску.
Шаг 3. Куски рыбы посыпаем солью и специями.
Шаг 4. Аккуратно все перемешиваем и на время оставляем в покое.
Шаг 5. В отдельную миску разбиваем куриное яйцо и добавляем к нему щепотку соли.
Шаг 6. Взбиваем яйцо с солью венчиком до однородности.
Шаг 7. Натираем сыр на мелкой терке.
Шаг 8. Отправляем сыр в яичную смесь. Можно добавить еще немного соли. Затем перемешиваем.
Шаг 9. Каждый кусок рыбы хорошенько обваливаем в муке.
Шаг 10. Дальше погружаем в сырный кляр.
Шаг 11. Выкладываем заготовки на разогретую сковороду с растительным маслом.
Шаг 12. Обжариваем до яркого румянца с обеих сторон.
Шаг 13. Минтай в сырном кляре на сковороде готов. Угощайтесь!
Минтай в луковом кляре
Минтай в луковом кляре порадует вас ярким вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Минтай – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Мука – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Заранее размораживаем рыбу.
Шаг 2. Затем очищаем ее, срезаем хвост и голову. Далее разделываем на порционные кусочки.
Шаг 3. В глубокой миске соединяем натертый на терке репчатый лук, майонез, муку, куриное яйцо, соль и черный молотый перец.
Шаг 4. Тщательно вымешиваем продукты венчиком и получаем ароматный луковый кляр.
Шаг 5. В подготовленный кляр погружаем рыбные кусочки.
Шаг 6. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.
Шаг 7. Дальше заготовки выкладываем в разогретую сковороду с растительным маслом и обжариваем до румянца со всех сторон.
Шаг 8. Минтай в луковом кляре готов. Подавайте к столу и пробуйте!