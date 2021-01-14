Энергия в нужное время и в нужном месте. Генератор и электростанции в Минске

Выбор генератора бывшего в употреблении с наработкой (пробегом)

Энергоненерирующее оборудование незаменимо на участках и предприятиях, где полностью отсутствует ЛЭП, или наблюдаются постоянные аварийные отключения. Однако современные брендовые генераторы имеют высокую стоимость, не подъемную для многих компаний. И в данном случае на помощь придет аренда генераторов в Минске на сайте https://barma.by. У нас можно заказать доставку современного и работоспособного генератора на любой срок.

Кому подойдет ДЭС с пробегом?

Молодым компаниям, которые только развивают свою бизнес. Новая станция может иметь отличное качества и достаточный моторесурс, а цена ее будет на 20-50% дешевле новой.

Качество электростанции – это гарантия длительной и бесперебойной работы. Многие потребители, располагая определенной суммой, лучше приобретут в собственность генератор от известных марок с пробегом, чем купят оборудование от малоизвестной и сомнительной компании.

Если нужен генератор для аварийной эксплуатации, можно купить ДЭУ с пробегом, так как нет смысла приобретать новую технику, если предполагается эксплуатация в среднем 500 часов в год.

Как выбрать генератор с пробегом

Выбирая для дома или производства генератор с пробегом, важно обратить внимание на такие моменты:

Производитель. Под этим пунктом нужно учитывать не только марку бренда генератора, но и двигателя. На рынке оборудования можно встретить малоизвестный бренд, который использует комплектующие от всемирно известных марок, и такой генератор вполне можно рассматривать для покупки.

Длительность эксплуатации у прежнего владельца нужно знать обязательно, так как от этого зависит конечная стоимость изделия. Проверить количество наработки можно на одометре. Если генератор наработал большое количество моточасов, значит скоро придется тратиться на ремонт и обслуживание.

Общее состояние ДЭУ проверяется путем осмотра внешнего корпуса и внутренних узлов. В технике должны присутствовать все заводские комплектующие и детали. Корпус должен быть цельным, без трещин, механических повреждений, сварных швов, потеков масла, ржавчины.

Если состояние генератора удовлетворительное, нужно провести тест-драйв и проверить его в работе. Станция должна поработать под разными нагрузками, при этом никаких посторонних шумов, дыма, треска и стука возникать не должно.