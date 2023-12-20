Как загустить суп: простые способы от хозяек

Как загустить суп и чем это сделать? Всё зависит от вида и личных предпочтений.

Ведь каждая добавка будет влиять не только на консистенцию, но и на конечный вкус блюда.

Ниже приведены некоторые рекомендации, которые помогут сделать супы более густыми, а также, как загустить томатный соус или домашнее пюре.

Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 21.12.2023 02:10 Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.СодержаниеКак загустить супы всех видовЧем и как загустить крем-супЗагустить суп сливками или густым йогуртомЗагущение супов плавленым сыромЗагустить суп картофелемЗагущение супов с помощью пшенной крупыКак загустить соусы, пюре, кетчупы

Как загустить супы всех видов

Самый популярный способ изменить консистенцию первого блюда – загустить его с помощью муки. Ее смешивают с небольшим количеством холодной воды так, чтобы не осталось комочков.

Затем всыпают ее в кипящий суп и тщательно размешивают, пока он не загустеет. Это универсальный способ, который подходит практически для любого супа.

Для фасолевого или капустного супа больше подходит рукс. Он придает готовому блюду глубину и характерный вкус.

Для приготовления рукса необходимо разогреть на сковороде жир (масло или сливочное масло), добавить муку и обжарить при постоянном помешивании. Когда рукс приобретет золотисто-коричневый цвет, соединяют его с супом.

Интересным способом может быть загущение супа яичным желтком или целым яйцом. Яичный желток взбивают в чашке или небольшой миске, смешивают его с небольшим количеством бульона и вливают эту смесь в суп.

Это отличный способ не только загустить и придать вкус, но и нейтрализовать оксалаты в щавелевом супе. Добавление кальция, содержащегося в яйце, сделает эти блюда не только вкуснее, но и полезнее.

Чем и как загустить крем-суп

Некоторые крем-супы густы сами по себе. Приготовленные с большим количеством свежих помидоров, брокколи или грибов и шампиньонов, они являются не только прекрасным первым блюдом.

С добавлением свежеприготовленных, хрустящих гренок они превращаются в блюдо, которое с успехом может служить основным обеденным блюдом или подаваться на ужин.

Особенно в осенние и зимние месяцы стоит кушать сытные, согревающие супы. Иногда случается так, что после добавления бульона крем-суп оказывается слишком жидким. Как же загустить такой суп? Есть несколько интересных способов.

Загустить суп сливками или густым йогуртом

Лучше всего начать процесс с темперирования сливок, т.е. смешать их в миске с несколькими столовыми ложками горячего бульона.

Благодаря этому сливки не свернутся в кастрюле, а овощной крем-суп приобретет бархатистую текстуру. Вместо сливок можно использовать густое кокосовое молоко.

Оно отлично подходит для вегетарианцев и супов в восточном стиле, например, для густого чечевичного супа.

Загущение супов плавленым сыром

Это хорошая идея для тех, кто хочет приготовить сытный суп с легким оттенком сыра и не беспокоится о подсчете калорий. Сыр с любимым вкусом расплавляют на сковороде с антипригарным покрытием и добавляют в суп.

Этот способ отлично подходит для крем-супа из лука-порея, зеленого горошка и брокколи, а также супа из шампиньонов или грибов. Для создания истинного итальянского томатного крем-супа можно заменить плавленый сыр на сыр маскарпоне.

Загустить суп картофелем

Он обладает нейтральным вкусом, поэтому добавление картофеля не затмит основной вкус крем-супа.

Конечно, при условии, что будет соблюдаться умеренность. Картофель отлично подходит в качестве загустителя для крем-супа из зеленого горошка, брокколи или даже для супов из кабачков и моркови. Их отваривают до мягкости вместе с остальными ингредиентами, а затем взбивают в блендере до состояния гладкого крема.

Загущение супов с помощью пшенной крупы

Как и картофель, пшенная крупа имеет нейтральный вкус. Ее можно отварить вместе с остальными ингредиентами супа или добавить в готовом виде, а затем смешать в конце приготовления.

Как загустить соусы, пюре, кетчупы

Приготовление кетчупа или томатного соуса может занять много времени. В основном из-за необходимости выпаривания воды из свежих помидоров. Можно немного ускорить этот процесс.

Кабачковый кетчуп уже не первый год держит рекорд популярности среди любителей домашних заготовок. Он очень прост в приготовлении именно благодаря консистенции этого овоща.

Поэтому, когда хочется загустить домашнее пюре, лучше добавить в него тертый кабачок. Всё нужно прокипятить, а затем взбить блендером.

Как загустить томатный соус для голубцов и другие соусы, приготовленные при тушении мяса? Здесь лучше всего подойдет рукс. Его можно приготовить традиционным способом и добавить в соус в конце приготовления. Можно пойти и по иному пути.

При приготовлении фрикаделек или печени перед обжариванием мясо рекомендуется обвалять в муке. Мука свяжется с соусом и загустит его.

Если готовится азиатское блюдо, то вместо пшеничной муки используют картофельную.

Нельзя переусердствовать, так как большое количество муки приведет к тому, что готовое блюдо будет иметь консистенцию киселя.

Существует множество способов загустить суп или соус. Для каждого найдется что-то своё.

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