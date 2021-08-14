Эротическое белье для женщин и мужчин

Как не чувствовать себя глупо в сексуальном нижнем белье

Комната освещена свечами, на покрывале лепестки, воздух наполняется мелодичным медленным джазом, вы выпили ровно 2,5 стакана вина. И на тебе посмотреть новое сексуальное нижнее эротическое белье. Набор, который вы купили специально ко Дню всех влюбленных, возможно, он красный. А может быть, на нем есть сложные подтяжки. Это определенно немного неудобно. И чувствуешь себя идиотом.

Покупка суперсексуального нижнего белья на самый романтичный день в году всегда кажется хорошей идеей — до тех пор, пока вы не попытаетесь неловко раздеться перед своим партнером, и вдруг почувствуете себя действительно очень глупо.

Конечно, ты знаешь, что выглядишь потрясающе в этом нижнем белье — вот почему ты его согласилась купить. И вы знаете, что у твоей второй половинки будет слюноотделение с того момента, как ты снимешь с себя все лишнее. Так как же преодолеть умственные преграды смущения и просто получить удовольствие?

Вот несколько советов, чтобы чувствовать себя непринужденно:

Купите правильную вещь! Если вы покупаете новое нижнее белье для своего партнера, помните, что вы делаете подарок вам обоим. Вы почувствуете себя сексуальной и воодушевленной в своей сексуальности, облачившись в интимный наряд, который демонстрирует ваше тело во всей красе, а ваш партнер получит огромное удовольствие, увидев вас в нем.

Теперь есть беспроигрышная ситуация. Когда дело доходит до уверенности в выборе, следующий совет о профессиональной примерке. Таким образом, вы можете быть уверены, что выглядите наилучшим образом. А когда дело касается спальни — старайтесь вести себя уверенно, даже если не сразу чувствуете это. Встаньте прямо, расправьте плечи и не позволяйте нервозности проявляться в вашей позе или жестах. Избегайте закрытых жестов, таких как скрещенные руки перед грудью, и вместо этого используйте экспансивные жесты.

Будь кем-то другим! Если мысль о сексуальном представлении кажется вам представлением о каком-то аде — подумайте, а, если бы это были не вы, а кто-то другой? Ролевая игра может стать отличным способом преодолеть брезгливость откровенной сексуальности, как вы сами. «Ролевая игра может быть очень интересной и творческой в ​​отношениях. Хотя люди от природы тянутся к моногамии, реальность такова, что нас естественным образом тянет и к разнообразию.

Как возвести этот круг в квадрат? Часто ответ — ролевая игра. Сначала войдите в образ персонажа, по-настоящему представив роль, которую вы хотите сыграть, и, возможно, даже купите несколько предметов декора или костюмов для своего персонажа.

Говорите вещи, которые заставляют вас чувствовать себя сексуально и заводят вас, вместо того, чтобы угадывать, что хочет услышать ваш партнер. Таким образом, у вас будет преимущество в убеждении, и вы сможете определить по их реакции, нравится ли им то, что вы говорите.