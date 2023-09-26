Зеленые помидоры по-грузински: рецепт ароматной и аппетитной закуски

Помидоры, приготовленные таким способом, готовы к употреблению в пищу уже через 10 дней.

На огородах остается еще немало помидоров, которые вряд ли дозреют, поскольку октябрь с его холодами и дождями уже не за горами. Поэтому если у вас есть немного времени и желания, предлагаем приготовить из них нвкуснейшее блюдо – зеленые помидоры по-грузински. Ароматные и с пряным вкусом они станут украшением любого стола. Рецепт этой закуски, которым поделились в блоге «Домашняя консервация», у вас обязательно попросят.

Зеленые помидоры по-грузински

Ингредиенты:

зеленые помидоры – 2 кг;

перец пепперони – 10 шт;

чеснок – 1 шт;

укроп – 1 пучок;

петрушка – 1 пучок;

сельдерей – 1 пучок;

кинза – 1 пучок;

соль.

Способ приготовления:

Все продукты тщательно промыть и промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Помидоры подрезать так, чтобы получился карманчик. Натереть помидоры солью изнутри и поместить в миску, чтобы они пускали сок.

Перец и зелень мелко порезать. Чеснок пропустить через пресс, после чего все тщательно перемешать в миске. В каждый помидор положить ароматную зелень примерно по столовой ложке.

Поместить помидоры в банку и закрыть капроновой крышкой. Поместить банки с помидорами в прохладное место. Помидоры готовы к употреблению через 10 дней.

Ранее Фокус писал, как приготовить помидоры, маринованные холодным способом.