Зеленые помидоры по-грузински: рецепт ароматной и аппетитной закуски

Помидоры, приготовленные таким способом, готовы к употреблению в пищу уже через 10 дней.
На огородах остается еще немало помидоров, которые вряд ли дозреют, поскольку октябрь с его холодами и дождями уже не за горами. Поэтому если у вас есть немного времени и желания, предлагаем приготовить из них нвкуснейшее блюдо – зеленые помидоры по-грузински. Ароматные и с пряным вкусом они станут украшением любого стола. Рецепт этой закуски, которым поделились в блоге «Домашняя консервация», у вас обязательно попросят.
Зеленые помидоры по-грузински
Ингредиенты:
- зеленые помидоры – 2 кг;
- перец пепперони – 10 шт;
- чеснок – 1 шт;
- укроп – 1 пучок;
- петрушка – 1 пучок;
- сельдерей – 1 пучок;
- кинза – 1 пучок;
- соль.
Способ приготовления:
Все продукты тщательно промыть и промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Помидоры подрезать так, чтобы получился карманчик. Натереть помидоры солью изнутри и поместить в миску, чтобы они пускали сок.
Перец и зелень мелко порезать. Чеснок пропустить через пресс, после чего все тщательно перемешать в миске. В каждый помидор положить ароматную зелень примерно по столовой ложке.
Поместить помидоры в банку и закрыть капроновой крышкой. Поместить банки с помидорами в прохладное место. Помидоры готовы к употреблению через 10 дней.
Ранее Фокус писал, как приготовить помидоры, маринованные холодным способом.