eSIM в России: выгодные тарифы на мобильный интернет

Подключаемся к мобильному интернету

Опытные путешественники знают: собираясь в поездку, нужно думать на три шага вперед. И даже, если вы уже забронировали авиабилеты для путешествия, наверняка не задумались о связи за границей. А зря.

Способы использования мобильного интернета за границей

Вам обязательно будет нужен интернет. Искать Wi-Fi в кафе и отелях — решение проблемы, но вряд ли это поможет вам найти нужное место в городе, а еще сложнее — на дорогах внутри страны. Вам нужно будет строить маршруты, пользоваться приложениями для путешествий. Если вы решили посетить несколько стран, то наверняка вам нужно будет мониторить авиарейсы и подтверждать бронирование апартаментов. От голосовой связи вы вполне можете отказаться, ведь сейчас существует множество приложений, которые предоставляю возможность разговора, а вот от доступа к мобильному интернету отказаться нельзя. На территории Европы операторы мобильные являются одними из лидеров по покрытию и скорости обмена данных. Однако везде идеальным сигнал не может быть, и тут в таком случае нужно приобретать дополнительно усилитель. Он усиливает именно интернет сигнал и подходят, если у вас уже есть оборудование компании. Поэтому выбирайте esim для путешествий для путешествий на сайте esim.ninja, чтобы сравнить все параметры.

Роуминг «домашнего» оператора связи

Конечно, связь у вас будет. Услуга роуминга подключается автоматически, сразу же как только ваш рейс приземлится в новой стране, вы пересечете границу и получите приветственное смс от мобильного оператора. И вместе с этим, деньги на вашем счету начнут таять с молниеносной скоростью.

Чтобы вы могли использовать связь вне вашей “домашней сети”, оператор договаривается с партнерами из других стран об использовании их базовых станций для передачи сигнала и платит за них. Эта плата перекладывается на вас, как на прямого получателя услуги, а значит связь в роуминге становится существенно дороже. Ценообразование большинства операторов мобильной связи устроено таким образом, чтобы предложить вам более комфортные условия в одной стране и лишить вас возможности рационально использовать связь в других странах. В итоге, подобрать действительно выгодный тариф крайне тяжело.

Да, здесь еще возможно наличие «сюрпризов», скрытых или неожиданных условий и ограничений по использованию услуги. Последнее особенно касается интернет-трафика.

SIM-карта «местного» оператора

Локальные операторы хоть и предлагают более выгодные тарифы в сравнении с роумингом, но также имеют много подводных камней, например, хорошие условия могут быть доступны только в контрактных тарифных планах с предоплатой. Сегодня уже не обязательно покупать пластиковую физическую сим-карту для путешествий, за последние несколько лет активно развивается виртуальная технология esim в России: сим-карта с тарифами для Европы, подробнее на esim.ninja.

Часто для приобретения сим-карты требуются документы удостоверяющие личность, а коммуницировать и решать возможные проблемы с оператором приходиться на чужом для абонента языке. Опять же, локальная SIM-карта становится бесполезной, если вы собираетесь посетить несколько стран.