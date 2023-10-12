Пирог «Снежные вершины» с творогом и маком

Соединив песочное тесто, вкусную маковую начинку и тающий во рту творожный слой в одном десерте, вы точно не пожалеете. Ведь так у вас получится ароматный пирог «Снежные вершины», внешний вид которого моментально вызовет аппетит.

Любители маковой выпечки обязательно оценят этот десерт. Он станет их фаворитом. Ведь в этом песочном пироге просто до неприличия большое количество маковой начинки, которая отличается роскошным вкусом.

Как приготовить творожно-маковый пирог «Снежные вершины»

1 ст. л. пшеничной муки стоит обязательно добавить к маку (под конец его приготовления). Этот ингредиент впитает в себя лишнюю влагу. Мука сделает маковую начинку клейкой, благодаря чему она не будет разваливаться и рассыпаться.

Ингредиенты

Пшеничная мука260 г Сливочное масло150 г Ванилин1 щеп. Соль1 щеп. Сахар320 г Творог360 г Яйцо2 шт. Кукурузный крахмал30 г Молоко200 мл Мак200 г Лимонный сок1 ст. л. Лимонная цедра10 г

Приготовление

Готовим тесто. В большую миску всыпаем 250 г пшеничной муки, соль и ванилин. Добавляем 120 г сахара. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты.Добавляем к полученной смеси охлажденное сливочное масло, нарезанное кубиками. Перетираем всё руками до образования крошки. Убираем ее в холодильник. Готовим маковую начинку. В кастрюлю всыпаем сухой мак и 100 г сахара. Вливаем молоко. Отправляем кастрюлю на плиту. Варим ее содержимое в течение 15 минут на среднем огне, постоянно всё помешивая.Когда молоко полностью испарится, всыпаем к маковой массе 10 г пшеничной муки. Перемешиваем всё до однородности. Даем маку полностью остыть. Готовим творожную начинку. Соединяем в глубокой емкости творог любой жирности со 100 г сахара и лимонной цедрой, натертой на мелкой терке. Вбиваем яйца. Вливаем цитрусовый сок. Пробиваем всё до однородной консистенции.В полученную массу всыпаем кукурузный крахмал. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до получения массы без крупинок.Дно формы для выпекания застилаем пергаментом. Выкладываем на него большую часть пшеничной крошки. Уплотняем дно и формируем бортики высотой 1,5 см. Выкладываем холмами маковую начинку, делаем это неравномерно.Сверху помещаем творожную начинку, распределяя ее по всей поверхности. Присыпаем всё оставшейся пшеничной крошкой. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 45–50 минут. Готово!

Рекомендуем во время формовки самого десерта выкладывать маковую начинку неравномерно. Так у вас получится создать своеобразные холмики, которые и будут напоминать вершины, что покрыты снегом.