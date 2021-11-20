Этапы химической чистки

Озвучим несколько веских доводов почему пользоваться платной услугой химчистка ковров выгодно

Увеличиваем срок службы ковров, ковровых покрытий

Качественный ковер – покупка дорогостоящая. На приобретение достаточного количества ковров, дорожек, покрытий затрачиваются солидные денежные суммы. Естественно выглядит желание рачительного хозяина продлить срок службы приобретений. Знаем множество примеров, когда по незнанию, владельцы в попытках очистить ворс от пятен приводили вещь в полную негодность. Не все моющие средства одинаковы полезны.

Только специалист знает какое из них применить, опираясь на информацию о материале из которого изготовлено ковровое покрытие. Пусть работу делают люди, для которых это профессиональная обязанность. Такая позиция увеличит срок службы ковров, сократив расходы.

Устранение пылевых клещей, клопов

Скопления пыли становятся местом вольготного существования, размножения клопов, пылевых клещей. Заселению, этими вредными для человека организмами, подвергаются не только спальные помещения. Поселяются они в обивке мебели, коврах, дорожках. Быстро справиться с проблемой дает возможность услуга профессиональная химчистка с привлечением мастеров по уборке. Не дайте вредителям ни малейшего шанса – вызывайте профессионалов, которые гарантированно справятся с ликвидацией малейших следов наличия клопов, пылевых клещей. В особо тяжелых случаях будет предложена глубокая чистка с вывозом ковров в цех!