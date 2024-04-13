Описание приготовления:
Помните о том, что в варенье уже содержится сахар, поэтому добавляйте его в тесто в небольшом количестве. По желанию можно дополнить тесто ванильным сахаром, цитрусовым ароматизатором и т.д. Выпекайте пирог до сухой шпажки в середине, подавайте со сметаной, напитками и т.д.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 3 Штуки
- Варенье 120 Грамм (у меня из черной смородины)
- Сахар 50 Грамм
- Мука пшеничная 130 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Масло растительное 20 Миллилитров (для смазывания формы)
- Соль 2 Щепотки
Количество порций 4
Калорийность
279 ккал
Калорийность
7 г
Белки
8 г
Жиры
41 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Самый быстрый пирог на основе варенья»
Подготовьте указанные ингредиенты. Варенье можно использовать любое по вашему вкусу.
Куриные яйца вбейте в емкость кухонного комбайна или миксера, взбейте с сахарным песком и солью в течение 4-5 минут в пышную пену. Масса должна увеличиться примерно вдвое.
Вмешайте в нее приготовленное варенье. Если в нем крупные кусочки фруктов, то лучше всего их мелко нарезать, иначе они опустятся на дно теста и подгорят.
Помните о том, что если используете темное варенье из черной смородины, черники и т.д., то оно окрасит тесто и придаст темный оттенок. Вмешайте в массу разрыхлитель и пшеничную муку высшего сорта.
Смажьте или сбрызните форму растительным маслом и выложите в нее тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите форму на средний ярус.
Испеките пирог до сухой лучинки примерно 40 минут. Извлеките форму из духовки и слегка остудите примерно 5-10 минут.
Затем переверните форму дном верх на блюдо или тарелку и извлеките пирог.
Нарежьте румяный пирог на части и подайте к столу с различными напитками. Приятного вам аппетита!