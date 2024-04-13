Описание приготовления:

Помните о том, что в варенье уже содержится сахар, поэтому добавляйте его в тесто в небольшом количестве. По желанию можно дополнить тесто ванильным сахаром, цитрусовым ароматизатором и т.д. Выпекайте пирог до сухой шпажки в середине, подавайте со сметаной, напитками и т.д.

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 3 Штуки

Варенье 120 Грамм (у меня из черной смородины)

Сахар 50 Грамм

Мука пшеничная 130 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Масло растительное 20 Миллилитров (для смазывания формы)

Соль 2 Щепотки

Количество порций 4

Калорийность

279 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Самый быстрый пирог на основе варенья»

Подготовьте указанные ингредиенты. Варенье можно использовать любое по вашему вкусу.

Куриные яйца вбейте в емкость кухонного комбайна или миксера, взбейте с сахарным песком и солью в течение 4-5 минут в пышную пену. Масса должна увеличиться примерно вдвое.

Вмешайте в нее приготовленное варенье. Если в нем крупные кусочки фруктов, то лучше всего их мелко нарезать, иначе они опустятся на дно теста и подгорят.

Помните о том, что если используете темное варенье из черной смородины, черники и т.д., то оно окрасит тесто и придаст темный оттенок. Вмешайте в массу разрыхлитель и пшеничную муку высшего сорта.

Смажьте или сбрызните форму растительным маслом и выложите в нее тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите форму на средний ярус.

Испеките пирог до сухой лучинки примерно 40 минут. Извлеките форму из духовки и слегка остудите примерно 5-10 минут.

Затем переверните форму дном верх на блюдо или тарелку и извлеките пирог.

Нарежьте румяный пирог на части и подайте к столу с различными напитками. Приятного вам аппетита!