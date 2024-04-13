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Самый быстрый пирог на основе варенья

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Самый быстрый пирог на основе варенья

Описание приготовления:

Помните о том, что в варенье уже содержится сахар, поэтому добавляйте его в тесто в небольшом количестве. По желанию можно дополнить тесто ванильным сахаром, цитрусовым ароматизатором и т.д. Выпекайте пирог до сухой шпажки в середине, подавайте со сметаной, напитками и т.д.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо 3 Штуки
  • Варенье 120 Грамм (у меня из черной смородины)
  • Сахар 50 Грамм
  • Мука пшеничная 130 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Масло растительное 20 Миллилитров (для смазывания формы)
  • Соль 2 Щепотки

Количество порций 4

Калорийность

279 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Самый быстрый пирог на основе варенья»

Самый быстрый пирог на основе варенья

Подготовьте указанные ингредиенты. Варенье можно использовать любое по вашему вкусу.

Самый быстрый пирог на основе варенья

Куриные яйца вбейте в емкость кухонного комбайна или миксера, взбейте с сахарным песком и солью в течение 4-5 минут в пышную пену. Масса должна увеличиться примерно вдвое.

Самый быстрый пирог на основе варенья

Вмешайте в нее приготовленное варенье. Если в нем крупные кусочки фруктов, то лучше всего их мелко нарезать, иначе они опустятся на дно теста и подгорят.

Самый быстрый пирог на основе варенья

Помните о том, что если используете темное варенье из черной смородины, черники и т.д., то оно окрасит тесто и придаст темный оттенок. Вмешайте в массу разрыхлитель и пшеничную муку высшего сорта.

Самый быстрый пирог на основе варенья

Смажьте или сбрызните форму растительным маслом и выложите в нее тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите форму на средний ярус.

Самый быстрый пирог на основе варенья

Испеките пирог до сухой лучинки примерно 40 минут. Извлеките форму из духовки и слегка остудите примерно 5-10 минут.

Самый быстрый пирог на основе варенья

Затем переверните форму дном верх на блюдо или тарелку и извлеките пирог.

Самый быстрый пирог на основе варенья

Нарежьте румяный пирог на части и подайте к столу с различными напитками. Приятного вам аппетита!

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