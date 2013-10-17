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Одно из самых удивительных мест на планете – Евпатория, достопримечательности и развлечения которой можно описывать целыми страницами. В данной статье вкратце рассказано о самых интересных и посещаемых местах. Но, конечно, их намного больше: Турецкие бани, Трамвай желаний и многое другое.



Парки и фонтаны

В Евпатории множество красивейших парков. Один из них – Дендропарк, с кронами вековых деревьев, ухоженными аллеями и скамейками для отдыха. Здесь произрастает более 280 видов растений и кустарников.

Аллея фонтанов основана в 1820 г. В центре – ряд уникальных небольших сооружений. Фонтаны расположены в порядке увеличения, и высота наибольшего – 3.5 метра. Вдоль аллеи стоят высокие декоративные фонари.

Чудеса природы

Уникальными природными местами не устает удивлять туристов Евпатория. Достопримечательности и развлечения 2016 г. включают в свой список «Чашу любви». Это небольшой закрытый бассейн в виде сердца. Глубина — не более 6 метров, а диаметр озерца всего 15 м.

Чаша имеет небольшой туннель, соединяющий ее с морем. И когда бушуют сильные волны, в бассейне разлетается множество брызг, создающих волшебное зрелище. По древней легенде, влюбленные, прыгнувшие в «Чашу Любви», и при этом не разомкнувшие руки, должны жить долго и счастливо.

Развлечения для детей и взрослых

На аллеях парка им. Фрунзе находится здание большого аквариума под названием «Акула». При входе посетители попадают в прохладный коридор, похожий на затонувший корабль и ведущий к подводной пещере. В ней стоят колонны в виде скал. А яркая иллюминация создает ощущение, что человек оказывается в морских глубинах. Интересен для посещения великолепный дельфинарий, а также аквапарки «У Лукоморья», «Банановая республика», Тропикпарк и др.

Динопарк в Евпатории

Динопарк – современный культурный центр Евпатории. Он находится в парке им. Ленина. В Динопарке можно увидеть не только скульптуры динозавров в натуральную величину. Животные даже двигаются и издают различные звуки. Среди экспонатов можно полюбоваться не только на бронтозавров птеродактилей, но и на других доисторических зверей.

Музеи Евпатории

Один из самых любимых туристами курортов – Евпатория (Крым). Достопримечательности и развлечения в этих местах невозможно обойти за один день. В Евпатории много интереснейших музеев. Например, Дом Вина, в котором можно продегустировать лучшие подлинные крымские напитки.

Или Дом Клоуна. Этот детский музей открыт сравнительно недавно – в 2012 г. В здании детей знакомят с клоунским искусством, старинными музыкальными инструментами, снимками самых знаменитых шутов и т.д. Большая часть экспозиций – сценические костюмы и аксессуары.

Музей, посвященный героям Чернобыля, хранит память о страшных событиях. В здании расположена одна из самых крупных экспозиций с атомной электростанции.

Музей черноморских пиратов рассказывает посетителям об истории покорения Черного Моря, зарождении и развитии мореплавания и торговли. Но в основном все экспонаты – с уклоном на пиратскую тематику.

А в музее Морских курьезов можно полюбоваться на необычные и уникальные коряги, бутылки, и другие предметы, собранные с берегов после шторма.

Памятники Евпатории

В Евпатории есть много памятников. Например, Статуя Геракла. Ранее на месте Евпатории находился город Керкинитида. И, по легенде, именно в нем отдыхал знаменитый Геракл.

В Евпатории есть собственный маяк, высотой 52 метра. Это сооружение во многом способствовало мореходству. И даже в военные годы ни один снаряд не задел маяк.

Соборы и храмы Евпатории

Для верующих интересно будет посетить один из великолепных храмов – Николая Чудотворца. Это один из красивейших крымских соборов. Представляет миниатюрную копию храма Св. Софии. Вместительность собора Николая Чудотворца – одновременно до 2000 человек.

Есть и мусульманские памятники архитектуры. Например, «Джума-Джами» мирового значения. А на Караимской улице находятся Хамам (Турецкие бани), Купеческая синагога и знаменитые Караимские кенасы.