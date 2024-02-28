Описание приготовления:
Приготовить ленивый хачапури на сковороде с сыром на молоке по этому рецепту проще простого. Достаточно все ингредиенты соединить, перемешать и вылить в разогретую сковороду. Жарим с двух сторон не более 10 минут и вкуснейшая домашняя выпечка у вас на столе буквально за считанные минуты. Перекус очень быстрый, очень вкусный и понравится всем членам семьи, даже гостям будем предложить не стыдно. Очень рекомендую попробовать!
Назначение: На полдник / На скорую руку Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Выпечка / Хачапури География кухни: Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 1 Штука
- Мука 160 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Сыр 200 Грамм
- Соль 1 Чайная ложка
- Молоко 200 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
226 ккал
Калорийность
13 г
Белки
10 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ленивый хачапури на сковороде рецепт с сыром на молоке»
Подготовьте все ингредиенты. Сыр можете взять любой, который хорошо плавится.
Взбейте яйцо с солью.
Влейте молоко.
Добавьте муку и разрыхлитель.
В этот же момент добавьте тёртый на крупной тёрке сыр.
Хорошо всё перемешайте венчиком. Тесто готово.
Разогрейте сковороду, смажьте маслом и вылейте тесто. Диаметр сковороды желательно должен быть не менее 27 см, разровняйте тесто ложкой или лопаткой, накройте сковороду крышкой и на небольшом огне готовьте около 10 минут.
Как только тесто схватится, а низ подрумяниться, аккуратно переверните лепёшку и готовьте под крышкой ещё 7-10 минут.
Ленивый хачапури на сковороде с сыром на молоке готов. Перед подачей горячую лепёшку можно смазать кусочком сливочного масла.
Приятного аппетита!