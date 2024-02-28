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Ленивый хачапури на сковороде рецепт с сыром на молоке

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Ленивый хачапури на сковороде рецепт с сыром на молоке

Описание приготовления:

Приготовить ленивый хачапури на сковороде с сыром на молоке по этому рецепту проще простого. Достаточно все ингредиенты соединить, перемешать и вылить в разогретую сковороду. Жарим с двух сторон не более 10 минут и вкуснейшая домашняя выпечка у вас на столе буквально за считанные минуты. Перекус очень быстрый, очень вкусный и понравится всем членам семьи, даже гостям будем предложить не стыдно. Очень рекомендую попробовать!
Назначение: На полдник / На скорую руку Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Выпечка / Хачапури География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо 1 Штука
  • Мука 160 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Сыр 200 Грамм
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Молоко 200 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

226 ккал

Калорийность

13 г

Белки

10 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ленивый хачапури на сковороде рецепт с сыром на молоке»

Ленивый хачапури на сковороде рецепт с сыром на молоке

Подготовьте все ингредиенты. Сыр можете взять любой, который хорошо плавится.

Ленивый хачапури на сковороде рецепт с сыром на молоке

Взбейте яйцо с солью.

Ленивый хачапури на сковороде рецепт с сыром на молоке

Влейте молоко.

Ленивый хачапури на сковороде рецепт с сыром на молоке

Добавьте муку и разрыхлитель.

Ленивый хачапури на сковороде рецепт с сыром на молоке

В этот же момент добавьте тёртый на крупной тёрке сыр.

Ленивый хачапури на сковороде рецепт с сыром на молоке

Хорошо всё перемешайте венчиком. Тесто готово.

Ленивый хачапури на сковороде рецепт с сыром на молоке

Разогрейте сковороду, смажьте маслом и вылейте тесто. Диаметр сковороды желательно должен быть не менее 27 см, разровняйте тесто ложкой или лопаткой, накройте сковороду крышкой и на небольшом огне готовьте около 10 минут.

Ленивый хачапури на сковороде рецепт с сыром на молоке

Как только тесто схватится, а низ подрумяниться, аккуратно переверните лепёшку и готовьте под крышкой ещё 7-10 минут.

Ленивый хачапури на сковороде рецепт с сыром на молоке

Ленивый хачапури на сковороде с сыром на молоке готов. Перед подачей горячую лепёшку можно смазать кусочком сливочного масла.

Ленивый хачапури на сковороде рецепт с сыром на молоке

Приятного аппетита!

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