Фарминг аккаунтов Google Ads

Новый алгоритм Google принес расстройства SEO специалистам намного больше чем радости: выпавшие из поискового ТОПа позиции и недовольные жалобы вебмастеров навели всех на мысль – «Что делать»? Собственно этой проблеме и посвящен пост.

Прежде всего нужно не паниковать! Выпавшие слова возможно вернуть в желаемый ТОП, просто теперь для этого понадобится больше время и денег подробные рекомендации далее. Узнать больше о фарминге аккаунтов Google Ads вы можете на сайте https://piratecpa.net/2023/01/akkaunty-google-ads-farm-poluchenie-pervobilov-zapusk-reklamy/.

Хочу объяснить суть того, с чем связано выпадение слов. Это связано с теми ссылками, которые Вы покупали на сайт. Многие сайты, которые содержат неуникальный контент, были помечены Гуглом как жесткие нарушители и вес ссылки с таких сайтов значительно уменьшился. То есть, если раньше сайт (донор) передавал полный «кусок» веса на продвигаемый Вами ресурс, то теперь это будет не целый «кусок», а всего лишь половина или даже меньше.

Кроме этого аспекта существует еще несколько: на продвигаемом сайте теперь нужно что бы был только уникальный контент. Неуникальность также может нанести ущерб сайту, учитывая что теперь этот критерий стал намного серьезней влиять на доверие к ресурсу. Плюс к этому начал учитываться возраст сайта, то есть молодым сайтам станет сложней попадать в на ТОПовые позиции.

Не смотря на то, что Оксана Команеску заявила о намерениях Google активно бороться со всякого рода биржами, работа над этим вопросом не началась и я глубоко сомневаюсь, что начнется в ближайшее время! И это радует icon smile Новый алгоритм Google. Как с ним «бороться»

Методы возвращения сайта на позиции следуют из причин, по которым эти позиции ушли:

Проверить контент продвигаемых страниц на уникальность. В случае если есть сайты с идентичным контентом нужно написать самому или заказать другие уникальные статьи. Можно конечно подать жалобу в Google на сайт, который стырил контент или написать хостеру, но я думаю что меньше времени у Вас займет заказ новых статей Закупить еще ссылок на слова, которые выпали с желаемых позиций. Бюджет кампании может вырасти в полтора раза, а если Вы ориентируетесь на ТОП 3 или ТОП5, то даже в два.

Удачи всем в возвращении сайтов и пускай ни один алгоритм не пошатнет Ваших позиций.