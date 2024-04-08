Когда День рождения выпадает в пост: вкусные идеи для празднования

День рождения – особый праздник, когда друзья и родные собираются, чтобы делиться радостью с именинником. Подбор блюд для такого мероприятия играет важную роль, ведь хочется, чтобы все гости наслаждались вкусностями и помнили этот день надолго.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для тех, кто придерживается поста, важно сохранить баланс между постными блюдами и желанием хорошо отметить этот особый праздник. Вкусно 24 собрал подборку блюд, которые стоит приготовить в этот замечательный день.

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Салат с бобами, помидорами и сыром фета

Время: 20 минут

20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 банка бобов;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 упаковка микса салатов;

– 2 помидора;

– 1 перец;

– 1 луковица;

– 1/3 стакана черных оливок

– 150 граммов феты;

– 5 столовых ложек оливкового масла

– 1 чайная ложка сушеного орегано. Порадувати кохану людину чимось апетитним і водночас поживним – легко. Салати з крабовими паличками від ТМ «Водний Світ» — ідеальний варіант, адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготовление:

Откройте бобы, выложите их в емкость и дайте стечь жидкости и сбрызните лимонным соком. Салат выложить в салатники, добавить фасоль. Помидоры бланшировать, очистить от кожуры, нарезать кубиками и добавить в салат. Добавьте нарезанный кубиками перец и нарезанный лук или нарезанный репчатый лук. Приправить все солью и перцем и аккуратно перемешать. Добавьте нарезанные маслины и кубики сыра фета. Полить оливковым маслом, смешанным с орегано. При необходимости посолить.

Рулеты из шпината

Время : 30 минут

: 30 минут Порций:4

Ингредиенты:

– 70 грамм шпината;

– 1 стакан молока;

– 0,75 стакана минеральной воды;

– 1 стакан пшеничной муки;

– щепотка соли

– 3 яйца;

– 3 столовые ложки растительного или сливочного масла.

Начинка:

– 300 грамм сыра;

– пол огурца;

– 1 маленькая банка кукурузы;

– пучок шнитт-лука;

– 2 столовые ложки измельченного укропа;

– 0,5 чайной ложки перца;

– 1 чайная ложка орегано

– кусочек сыра чеддер.

Приготовление: