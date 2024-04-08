ГлавнаяРецептыКогда День рождения выпадает в пост: вкусные идеи для празднования Когда День рождения выпадает в пост: вкусные идеи для празднования На чтение: 3 минуты День рождения – особый праздник, когда друзья и родные собираются, чтобы делиться радостью с именинником. Подбор блюд для такого мероприятия играет важную роль, ведь хочется, чтобы все гости наслаждались вкусностями и помнили этот день надолго. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для тех, кто придерживается поста, важно сохранить баланс между постными блюдами и желанием хорошо отметить этот особый праздник. Вкусно 24 собрал подборку блюд, которые стоит приготовить в этот замечательный день. Интересно Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Салат с бобами, помидорами и сыром фета Время: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 1 банка бобов; – 1 столовая ложка лимонного сока; – 1 упаковка микса салатов; – 2 помидора; – 1 перец; – 1 луковица; – 1/3 стакана черных оливок – 150 граммов феты; – 5 столовых ложек оливкового масла – 1 чайная ложка сушеного орегано. Порадувати кохану людину чимось апетитним і водночас поживним – легко. Салати з крабовими паличками від ТМ «Водний Світ» — ідеальний варіант, адже це швидко, корисно і завжди смачно! Приготовление: Откройте бобы, выложите их в емкость и дайте стечь жидкости и сбрызните лимонным соком. Салат выложить в салатники, добавить фасоль. Помидоры бланшировать, очистить от кожуры, нарезать кубиками и добавить в салат. Добавьте нарезанный кубиками перец и нарезанный лук или нарезанный репчатый лук. Приправить все солью и перцем и аккуратно перемешать. Добавьте нарезанные маслины и кубики сыра фета. Полить оливковым маслом, смешанным с орегано. При необходимости посолить. Рулеты из шпината Время: 30 минут Порций:4 Ингредиенты: – 70 грамм шпината; – 1 стакан молока; – 0,75 стакана минеральной воды; – 1 стакан пшеничной муки; – щепотка соли – 3 яйца; – 3 столовые ложки растительного или сливочного масла. Начинка: – 300 грамм сыра; – пол огурца; – 1 маленькая банка кукурузы; – пучок шнитт-лука; – 2 столовые ложки измельченного укропа; – 0,5 чайной ложки перца; – 1 чайная ложка орегано – кусочек сыра чеддер. Приготовление: Промытый и обсушенный шпинат выложите в кастрюлю или сковороду. Нагревайте, помешивая, пока шпинат не завянет. Перекладываем в емкость блендера, вливайте молоко и тщательно перемешайте. Насыпьте муку в большую миску, добавьте соль, молоко со шпинатом и воду. Перемешивайте (обычным миксером) до получения однородной массы. Добавьте яйца и масло или растопленное сливочное масло и снова перемешайте до однородного теста. Хорошо разогрейте сковороду для блинов, уменьшите огонь до среднего, налейте часть блинного теста и распределите по всей сковороде. Из этого количества теста получится примерно 4 толстых блина. Жарьте, пока тесто не застынет и подрумянится снизу, а также пока не сможете перевернуть блинчик на другую сторону с помощью широкой лопатки. Повторите обжаривание с другой стороны, затем выньте на тарелку. Жарим оставшиеся блины. Остудите перед начинкой. Перец и очищенный огурец нарежьте кубиками. Слейте кукурузу. Лук и укроп измельчите. Соедините с сыром, приправьте перцем и орегано. Выложите начинку на 4 блина и заверните их рулетиками. Поделитесь с друзьями