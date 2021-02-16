Фасадные элементы

Фасадный декор из пенопласта и применение декоративного камня

Прошло время унылых серых невыразительных построек, сегодня каждый стремиться придать своему зданию индивидуальность и благородство. Поэтому такой популярностью пользуется создание оригинального фасадного декора.

Декоративные элементы фасада — это вложение в вашу недвижимость

Раньше создание изысканного облика здания могли позволить себе лишь единицы, ведь процесс требовал применения дорогого и трудного в работе натурального камня и декора из пенопласта. Ситуация изменилась, когда на отечественном рынке появился новый материал для отделки зданий – декор из пенопласта и искусственный декоративный камень. Он позволяет легко и быстро претворять в жизнь различные решения для оформления фасада. Такой материал отличается теми же характеристиками, что и декор из пенопласта, и покрытие из натурального камня, но при этом более экономичен. Искусственный камень и пенопласт для архитектурного декора необычайно красив – он копирует фактуру природного минерала. А купить фасадный декор из пенопласта вы сможете на сайте ТУТ.

Для отделки фасадов и интерьеров различных современных зданий и создания декоративных композиций все чаще выбирают именно этот материал. Высокая популярность искусственного камня обусловлена, прежде всего, его уникальными потребительскими свойствами. Этот материал объединил в себе достоинства натуральных минералов и достижения современных технологий.

К тому же такой материал очень прочен, что позволяет не только выполнять с его помощью отделку стен, но и создавать различные декоративные изделия. Из искусственного камня производят многие виды архитектурных элементов для украшения интерьера либо установки «под открытым небом». В том числе колонны, балюстрады, лестничные перила, лавки, статуи, вазоны, барельефы и многое другое. При желании с помощью этого искусственного камня можно полностью оформить и внешний вид здания и внутренний интерьер и даже прилегающую территорию.