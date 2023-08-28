Врач Еделев рассказал, что повысить иммунитет осенью помогут овощи и белки

Сезонные овощи и фрукты помогут укрепить иммунитет осенью. Об этом сообщил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. Также, по его словам, важно употреблять белковую пищу.

Медик отметил, что сейчас есть сезонные овощи и фрукты. Поэтому все, что на сегодняшний день растет в огороде — должно стать основой питания.

И второе — белковая пища является самой важной для иммунитета. Все полноценные иммунные белки поступают к нам из мяса, птицы, рыбы, молочной продукции, яиц, — пояснил Еделев.

Какие продукты укрепят иммунитет осенью

В случае, если человек является вегетарианцем, специалист порекомендовал внимательно следить за тем, чтобы в рационе был определенный набор аминокислот.

Чтобы защитить себя от простуды в осенний период, он посоветовал соблюдать стандартные санитарные подходы, такие как регулярное мытье рук и соблюдение дистанции.

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