Фасадный декор для наружной отделки дома

от -

Каждому, кто имеет свой дом, необходимо поддерживать его в надлежащем виде. Когда дело касается отделки фасада, почему-то возникают вопросы. Наиболее приемлемый материал для отделки — это искусственный камень, такой фасадный декор может имитировать разные материалы. Его можно использовать не только для отделки фасадов зданий, но и для внутренних работ.

Сам процесс отделки фасадов — довольно трудоемкая и затратная работа, которая не каждому под силу. Сначала требуется тщательно подготовить основание стены, закрепить каждый камень специальными анкерами. Также можно использовать для крепления специальные клеевые растворы, но они очень дорогие в цене. Желательно чтобы укладкой занимался специалист в данном деле. Обычно при отделке фасадов зданий, заказывается на 7-9% больше материала, чем необходимо, из-за того, что при нарезке появляются отходы, которые уже никуда не пригодны. Перед тем, как начинать отделку, специалисты советуют перемешать камень из разных коробок.

Благодаря этому, можно избежать небольших различий в фоновом исполнении. На некоторых камнях есть выступающие углы, поэтому их тоже следует при отделке фасада чередовать. Сам монтаж начинается с того, что укладываются угловые элементы. Затем, крепят верхний горизонтальный ряд. Укладка делается сверху вниз, для того, чтобы избежать попадания цемента либо клея на декоративные нижние камни фасада. Если используется клей, то нужно с помощью шпателя наносить около полу сантиметра на каждый участок крепления к стене. Лучше всего наносить клей на не очень большую поверхность, чтобы не дать ему засохнуть. Но если все-таки клей начал сохнуть, то лучшим вариантом будет его удаление и нанесение нового слоя.

После нанесения клея камень для отделки фасада вдавливается круговыми движениями в клеевой раствор, причем чтобы он проступил за границы только что приложенного камня. Главное в этом деле соблюдать уровень (горизонтальный и вертикальный), так как может получиться неожиданный узор, который мало будет радовать глаза окружающих, да и самого себя. Остальные камни на фасаде выкладываются поочередно сверху вниз согласно своим пропорциям. Сами вы можете справиться с этой задачей, но все же лучше довериться профессионалам, знающим толк в этом нелегком деле, и они имеют все необходимое оборудование для отделки фасада.