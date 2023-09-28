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Пирог «Куриный лентяй»: простой рецепт несложной и вкусной выпечки

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Пирог «Куриный лентяй»: простой рецепт несложной и вкусной выпечки

Пирог полностью оправдывает свое название, поскольку готовится легко и без лишних хлопот.

Вариаций пирогов с курицей существует немало. Это блюдо популярно благодаря тому, что быстро готовится и хорошо утоляет голод. К тому же бездрожжевое тесто и легкое мясо не особо угрожают вашей фигуре. Предлагаем приготовить пирог «Куриный лентяй», который отлично идет как в качестве отдельного блюда на ужин или обед, так и хорошего перекуса между приемами пищи. Рецептом пирога поделились в блоге «Рецепты каждый день».

Пирог «Куриный лентяй»

Ингредиенты:

  • вареное куриное филе – 300 гр;
  • мука – 50 гр;
  • яйцо – 2 шт;
  • молоко – 150 гр;
  • сыр твердый – 50 гр;
  • разрыхлитель – 1/2 ч. л;
  • приправы (черный перец, карри, итальянские травы) – по вкусу;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Отваренное в подсоленной воде куриное филе мелко нарезать. Яйца взбить с солью и молоком, всыпать туда же просеянную муку и разрыхлитель, добавить приправы. В результате должно получиться негустое тесто.

В тесто переложить филе, натертый на терке сыр и все хорошо размешать. Выложить массу в форму для выпечки, смазанную маслом.

Выпекать пирог необходимо в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, 35-40 минут до золотистой корочки.

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