Ферма мидий в Крыму, поселок Кацивели

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Ферма мидий в Крыму – это, и в прямом, и в переносном смысле, лакомый кусочек для туристов. И хотя сегодня экскурсии туда не проводятся, все надеются, что это временно.



Ферма мидий в Крыму: немного истории

До революции 1917 года Крым славился производством моллюсков. В Севастополе работал устричный завод, который поставлял продукцию не только к столу императора и аристократов России, но и в лучшие рестораны Франции, Италии, Великобритании. С приходом большевиков предприятие приказало долго жить. И вот теперь традицию пытаются возродить.

В 2005 году в поселке Кацивели, что неподалеку от Ялты, начала свою деятельность ферма, где выращивают мидии и устрицы. Последние, кстати, очень ценятся за свой уникальный вкус. Они не такие соленые, как средиземноморские, и их можно употреблять без лимона. Владельцем фермы стал уроженец Днепропетровска, долгое время проживший в Москве, Сергей Кулик.

Сегодня ферма мидий в Крыму – единственная такого плана на всей территории России. Моллюсков здесь выращивают в промышленных масштабах. Ежегодно производится около восьмидесяти тонн мидий. Количество устриц доходит до 500 000 штук.

Основная «площадка» фермы находится под водой примерно в 300 м от береговой линии. Площадь ее – 5 га. Производственные «мощности» представляют собой специальные «грядки» на больших, соединенных друг с другом поплавках. Именно на них и растут моллюски. Чтобы молодняк не уносило в море, используются специальные крепления. Собирают «урожай» с «плантаций» аквалангисты.

Ферма по выращиванию мидий в Крыму реализует свою продукцию в основном на территории полуострова. Рестораны, кафешки и отели стоят в очереди за свежими деликатесами. Обеспечить моллюсками всю Россию пока не позволяют мощности. Владелец уже неоднократно заявлял о своем желании расшириться с 5-ти до 20-ти гектаров, что позволило бы выйти на рынок материка. Но дело тормозится из-за бюрократических процедур и наличия других претендентов на территорию.

А, между тем, для успеха имеется абсолютно все – и чистейшее море у берегов поселка, и климатические условия, и опыт, и желание, и средства, и, самое главное – спрос. Мидии и устрицы отечественного производства вкуснее импортных. Кроме того, среди их преимуществ – свежесть и более низкая цена.

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