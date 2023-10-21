Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фалафель с тахини. В фалафель можно также добавить из специй зиру и острый перец, а из зелени кинзу. Если не получается сформировать шарики фалафеля, потому что масса слишком мокрая или рассыпчатая, то добавьте запаренный кускус для скрепления. Муку добавлять не рекомендую, она сильно портит вкус.

Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Нут Блюдо: Закуски / Фалафель География кухни: Восточная Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Нут 120 Грамм (сухой)

Лук репчатый 1/2 Штуки

Чеснок 1 Зубчик

Паста кунжутная 1 Ст. ложка

Вода 3 Ст. ложки (теплая)

Сок лимонный 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Кориандр молотый 1/3 Чайных ложки

Петрушка 4 Штуки (веточки)

Количество порций 2

Калорийность

197 ккал

Калорийность

10 г

Белки

6 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фалафель с тахини»

Подготовьте все ингредиенты.

Нут предварительно замочите в воде на ночь.

После промойте нут и тщательно обсушите с помощью бумажных полотенец.

Чеснок очистите от шелухи, петрушку крупно порубите, репчатый лук нарежьте на крупные кубики.

Измельчите в мясорубке нут с зеленью, луком и чесноком. Добавьте в получившийся фарш соль, черный молотый перец и кориандр. Перемешайте.

Сформируйте из массы шарики размером с грецкий орех.

Разогрейте ковшик с растительным маслом и обжарьте шарики фалафеля до румяного цвета со всех сторон.

Готовый фалафель выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Для соуса смешайте кунжутную пасту с теплой водой и лимонным соком до однородной консистенции. Соус должен быть белым и достаточно жидким. Посолите и поперчите по вкусу.

Перед подачей полейте фалафель соусом. Фалафель с тахини готов, приятного вам аппетита!