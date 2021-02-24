Финансовые новости, новости брокеров, аналитики

Сложно ли научиться торговать на форекс?

Многие трейдеры начинают свой путь на рынке форекс тогда, когда им хочется быстро заработать деньги. Каждый может научиться торговать на форекс, но не так быстро, как хотелось бы.

Так же, невозможно выучить иностранный язык за один день — это просто нереально.

Не существует ускоренных методик, а то время, которое вы потратите на поиски таких методик, лучше посвятить изучению основ торговли. Рекомендуем вам более детально разобраться с этим.

Сколько можно заработать на рынке форекс?

Желание нового трейдера узнать, сколько он может заработать торговлей на валютном рынке, является вполне логичным. Сравните этот вопрос следующее: "Сколько денег я могу заработать, занимаясь собственным бизнесом?" Вы не получите на него четкого ответа, пока не начнете изучать и развивать собственную торговую стратегию.

Что самое сложное в торговле на рынке форекс?

Торговля на рынке форекс простая во многих отношениях. Она открывает дверь в тот роскошный образ жизни, к которому многие стремятся, и это правда. В принципе, вы можете работать где, когда и как вам захочется и зарабатывать тысячи долларов в день.

Работа на пляже у моря, или в ночном клубе, не совсем те места где вы получите концентрацию при проведении операций. Подготовьте себе удобное помещение, где вам никто не будет мешать. Знаете ли вы, что рынок форекс работает 24/5? Это действительно так. А ваши рабочие дни, возможно, будут гораздо длиннее, чем на предыдущей работе.

Самое сложное из того, с чем вы можете столкнуться, торгуя на рынке форекс:

1. Потеря денег

Можно подумать, что потеря 10-20 или $ 100 в результате нескольких неудачных сделок — это не самое худшее. Для многих $ 100 — это ничтожно малая сумма. Но это чувство неудачи психологически давит, и от него сложно избавиться.

Никогда не отыгрывайтесь на рынке форекс!

2. Вы не сможете зарабатывать каждый день

У трейдера не имеет гарантий, что он получит деньги сегодня. Вы можете целый день провести за компьютером в ожидании возможности войти в рынок, но так и не дождаться ее. Вам нужно быть готовым к тому, что вы не будете получать прибыль каждый день. Даже если вы заработаете немного денег, этого может не хватить даже, чтобы покрыть свои повседневные расходы.

3. Никто другой не сделает это за вас

Что делает торговлю на рынке форекс сложной, так это то, что там нет единого пути, по которому надо идти. Учась другим профессиям, вы становитесь владельцем определенных навыков для выполнения конкретной работы. Торговля на форекс — это совсем другое. Каждый день новые ситуации, события и новости, к которым нужно приспосабливаться или уметь использовать.

Источник — Википедия