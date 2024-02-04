Вкуснее сырников. Нежнейшее творожное суфле: буквально тает во рту

Суфле считается исконно французским блюдом, так как было придумано в данной стране. Слово суфле с французского переводится как дыхание. Это нежный десерт, который подавался королям и знатным особам.

Людовик XVI предпочитал начинать свой день именно с суфле. Благодаря этой личности и родился этот рецепт.

Король всегда завтракал овощным пюре с соусом бешамель. Однако, в один день ему надоел один и тот же прием пищи постоянно. Поэтому Людовик приказал повару создать более мягкое и воздушное блюдо.

Изначально суфле было не сладким. Позднее это изделие приобрело статус десерта. Расскажем, как приготовить творожное суфле.

Ингредиенты для творожного суфле:

Творог — 500 г;

Яйцо — 3 шт.;

Сахар — 3 ст. л.;

Соль — 13 ч. л.;

Ванилин — щепотка;

Крахмал кукурузный — 2 ст. л.;

Сметана — 3 ст. л.

Приготовление творожного суфле:

Яйца делим на желтки и белки. Желтки кладем к творогу, высыпаем туда же соль и сахарный песок, ванилин и крахмал. Добавляем к творогу сметану и взбиваем погружным блендером до состояния крема.

Отдельно миксером взбиваем белки до устойчивых пиков. Вводим белки в творожный крем лопаткой, перемешиваем снизу вверх аккуратно.

Форму для запекания смазываем сливочным маслом и посыпаем манной крупой.

Кладем в форму творожный крем, стучим дном формы о стол, чтобы убрать пузырьки.

Запекаем суфле в духовке при 180 градусах 30-35 минут.

После приготовления суфле можно посыпать сахарной пудрой.

Подавать суфле стоит со сгущенным молоком.