Форма №1-ОПП коли подається та кому

В Україні збільшується кількість фірм та організацій, які користуються бухгалтерським аутсорсингом. А якщо вас форма 1-ОПП 2022 зразок заповнення, переходьте на сайт тут. Частково до цього підштовхує законодавство – посилюються вимоги та відповідальність, навіть невеликі помилки коштують дорого. Проте чи все вирішуються передати бухгалтерський облік сторонньої компанії. Які процеси можна доручити підряднику? Як підібрати відповідального партнера? Про це читайте у нашій публікації.

Що таке аутсорсинг бухгалтерії

Цей термін активно застосовується на ринку в останні десять років. Аутсорсинг — серйозний вид оптимізації. Від класичних послуг позаштатного бухгалтера він відрізняється тим, що компанія-підрядник включається до бізнес-процесів замовника. Практично йдеться про повноцінний підрозділ фірми, який вважається індивідуальною юридичною особою. Створювати цю групу немає потреби, її можна легко найняти.

Плюси великих компаній перед працюючими вдома бухгалтерами-«одинаками» зрозумілі. Можливості приватної особи, нехай навіть професіонала з великим досвідом, не можна зіставляти з ресурсами цілої організації. Тобто йдеться не просто про здачу звітності раз на квартал, а й про дотримання внутрішніх правил і властивостей, щоденному супроводі роботи підприємства, консультуванні, вибудовуванні від імені компанії відносин зі співробітниками податкової адміністрації.

Більшість бізнесменів справді сприймає лише одну причину переходу на послуги аутсорсингу бухообслуговування – економію грошей. Однак це не зовсім правильно. Для дрібного бізнесу утримувати майстрів професіоналів дорого, але нефахівці в цій галузі коштують набагато дорожче. Тому звернувшись до компанії з аутсорсингу бухгалтерського обліку, можна серйозно збільшити якість даної роботи.

Основні причини, через які ІП та ТОВ підбирають аутсорсинг, а не просто бухгалтера на «віддаленні»:

Зручність та якість гарантованої матеріальної звітності; Оптимізація бізнес-процесів (можливість зосередитися на розвитку бізнесу); зменшення ризиків, що ведуть до фінансових санкцій або призупинення діяльності організації; Економія на видатках (офісна оренда, вести).

Супровід підприємства має бути заснований на принципах взаємоповаги, відповідальної співпраці та професійних навичок.