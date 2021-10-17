Формованный ППУ

Пенополиуретановая скорлупа в процессе производства оснащается продольными и поперечными замками, благодаря чему удобно и быстро осуществляется её монтаж на трубопровод. При этом, можно обзавестись единым плотным теплоизоляционным покрытием, на котором будут отсутствовать «мостики холода». Изготовление скорлупы из пенополиуретана производится в трех видах.

Изделие бывает без покрытия, фольгированным, и с наличием стеклопластикового покрытия. Так как пенополиуретан боится длительного воздействия ультрафиолета, теплоизоляцию трубопроводов из ппу осуществляют с применением покрытия из фольги или стеклопластика. Скорлупой без покрытия пользуются для выполнения теплоизоляции трубопровода, если он расположен в подвалах или внутри помещений. Скорлупе пенополиуретановой характерен легкий вес, однако данный теплоизоляционный материал отличается достаточной прочностью. Соответственно, без труда выполняются монтажные работы, связанные с размещением скорлупы на трубу.

Одновременно с этим, получается достаточно прочная конструкция. Такая теплоизоляция удобно транспортируется всеми видами транспорта. Предприятие ООО «АСАТ» специализируется на осуществлении теплоизоляционных работ с применением пенополиуретана. Они работают со строительными конструкциями, трубопроводами и энергетическим оборудованием, занимаются выполнением гидроизоляции кровель и фундаментов с помощью новых полимерных материалов. Более детально по ссылке https://acat.com.ua/ru/blog/formovannyj-ppu/.

Скорлупа ппу не боится воздействия влаги и пара, препятствует образованию конденсата и влажностному проникновению на трубопровод. Отводами для скорлупы ппу пользуются в случае необходимости осуществления теплоизоляционных работ на трубопроводе с изгибом. Выполнение данных изделий осуществляется с аналогичной структурой обычной скорлупы под 90 градусным углом.

С помощью скорлуп ппу производится теплоизоляция трубопровода с разным диаметром и толщиной теплоизоляции. Экономично выгодно применять изделие в качестве теплоизоляционного материала, потому что подобная изоляция способствует снижению затрат на тепловых потерях до 40 %. При этом понесенные на теплоизоляцию расходы окупаются за пару отопительных сезонов.