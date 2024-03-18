Бабушка из деревни научила. Этот салат заменит винегрет и сельдь под шубой: максимально полезный рецепт

Свекла — это тренд последних нескольких лет во многих социальных сетях и диетологов и нутрициологов. Дело в том, что данный овощ способен избавить человека от большого количества заболеваний. Особенно это ощущается женщинам, которые страдают от акне и лишнего веса. Употребление свеклы положительно сказывается на фигуре и коже, так как способствует очищению и нормализации работы пищеварения. Кроме того, свекла работает с почками, помогая избавиться от токсинов.
По этой причине не стоит забывать про свекольные салаты. Они помогут быстро вписать свеклу в рацион питания.
Приготовим вместе свекольный салат.
Ингредиенты для свекольного салата:
- отварная свекла — шт.;
- зеленый горошек — 180 г;
- чеснок — зубчик;
- зеленый лук — пучок;
- петрушка — пучок;
- сок половины лимона;
- оливковое масло — 2 ст.л.;
- соевый соус — 2 ст.л.;
- французская горчица — 2 ч.л.
Приготовление свекольного салата:
Очищенную свеклу натираем на крупной терке. Выкладываем к свекле зеленый горошек, натираем на мелкой терке к свекле и горошку чеснок.
Шинкуем зеленый лук и петрушку, кладем в салат. Вливаем в салат сок лимона и оливковое масло с соевым соусом. Добавляем в салат горчицу, тщательно перемешиваем.
Получается простой и бюджетный свекольный салат.
Он заменит вам винегрет и сельдь под шубой, при этом будет максимально полезным.