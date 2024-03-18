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Бабушка из деревни научила. Этот салат заменит винегрет и сельдь под шубой: максимально полезный рецепт

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Бабушка из деревни научила. Этот салат заменит винегрет и сельдь под шубой: максимально полезный рецепт

Свекла — это тренд последних нескольких лет во многих социальных сетях и диетологов и нутрициологов. Дело в том, что данный овощ способен избавить человека от большого количества заболеваний. Особенно это ощущается женщинам, которые страдают от акне и лишнего веса. Употребление свеклы положительно сказывается на фигуре и коже, так как способствует очищению и нормализации работы пищеварения. Кроме того, свекла работает с почками, помогая избавиться от токсинов.

По этой причине не стоит забывать про свекольные салаты. Они помогут быстро вписать свеклу в рацион питания.

Приготовим вместе свекольный салат.

Ингредиенты для свекольного салата:

  • отварная свекла — шт.;
  • зеленый горошек — 180 г;
  • чеснок — зубчик;
  • зеленый лук — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • сок половины лимона;
  • оливковое масло — 2 ст.л.;
  • соевый соус — 2 ст.л.;
  • французская горчица — 2 ч.л.

Приготовление свекольного салата:

Очищенную свеклу натираем на крупной терке. Выкладываем к свекле зеленый горошек, натираем на мелкой терке к свекле и горошку чеснок.

Шинкуем зеленый лук и петрушку, кладем в салат. Вливаем в салат сок лимона и оливковое масло с соевым соусом. Добавляем в салат горчицу, тщательно перемешиваем.

Бабушка из деревни научила. Этот салат заменит винегрет и сельдь под шубой: максимально полезный рецепт

Получается простой и бюджетный свекольный салат.

Бабушка из деревни научила. Этот салат заменит винегрет и сельдь под шубой: максимально полезный рецепт

Он заменит вам винегрет и сельдь под шубой, при этом будет максимально полезным.

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