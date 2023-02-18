Фронтальные стеллажи для склада

Платформенные мезонинные стеллажи классифицируется как самостоятельная стеллажная конструкция, обладающая высокой механической прочностью и устойчивостью. Это полностью металлический каркас (стойки, балки, перекрытия), с уложенным настилом, поверхность которого может быть использована для расположения полочных стеллажей, удобных для хранения и обработки мелкоштучной продукции. Еще одним вариантом использования дополнительной поверхности является возможность обустройства отдельных рабочих зон.

Основным показателем данного типа мезонинных стеллажей является наличие свободного прохода между опорами, габариты которого обеспечивают свободный проезд используемой спецтехники. Оптимальным местом расположения данной конструкции считается зона погрузочно-разгрузочных работ, но установка стационарных мезонинных стеллажей повышенной прочности может быть выполнена в любом месте, согласно проектам по обустройству складских помещений.

Этажность определяется исключительно высотой складского помещения и техническим предназначением данной конструкции.

Мезонинные стеллажи на основе паллетных стеллажей, это дополнительная конструкция, располагаемая над уже установленными системами паллетных стеллажей различного типа (фронтальные стеллажи, глубинные). Это сборная конструкция, с изменяемыми габаритами (длина, ширина), что позволяет располагать их непосредственно над основными стеллажными системами, без излишней загрузки внутреннего пространства склада. Технические особенности предусматривают возможность монтажа и демонтажа мезонина, в зависимости от условий производства складских работ. Как и в случае с мезонинами платформенного типа, данный тип мезонинных стеллажей может быть использован в качестве дополнительных площадок для оборудования мест хранения и обработки мелкоштучной продукции, грузов с нестандартными габаритными объемами.